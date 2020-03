Live Latino 2020: horaires et où acheter des billets

Le célèbre festival Vive Latino se rapproche de plus en plus plein de surprises que vous ne voudrez pas manquer, c’est pourquoi nous vous ferons savoir horaires des présentations, qui apparaîtra et où acquérir le billets.

C’est définitivement le festival de rock le plus important d’Amérique latine et il se tiendra au Sun Forum à Mexico les jours 14 et 15 mars, donc c’est pratiquement au coin de la rue.

Malheureusement, les billets pour Abonnement général ils sont déjà épuisé ainsi que ceux de la phase 1 de celui-ci pour samedi et dimanche.

Cependant pour phase deux ils sont toujours disponibles et sont en 1 581 $, et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, Citi Banamex Platinum vous avez encore des billets disponibles à Platinum Pass Phase 3 dans 3 890 $ et Dimanche Platine Phase 2 pour 2 565 $, mais ceux du samedi sont complètement épuisés.

Ce sera le numéro 21 et promet d’être plein de surprises, artistes géniaux et concerts incroyables qui peut être apprécié à partir de 14h00 heures jusqu’à 02h00.

Voici l’itinéraire des présentations:

Samedi 14

Stage indien:

Dames libres (14h30 – 15h00)

Bersuit Vergarabat (3:40 – 4:20)

Petit Jésus (5:10 – 5:55)

Vetusta Morla (6h55 – 7h45)

Le Prince (8:35 – 9:25)

Guns N ‘Roses (10:25 – 12:55)

Scénario de la scène indienne:

Le pouvoir du quartier (14h00 – 14h30)

Chats rebelles (15h00 – 15h40)

Reyno (4:20 – 5:00)

Quatuor d’entre nous (5:55 – 6:45)

Les Cardigans (7h45 – 8h35)

Carlos Vives (9h15 – 10h15)

Fangoria (00:40 – 01:40)

Scénario Telcel:

Tu me le fais remarquer (14h30 – 15h00)

Charles Ans (3:40 – 4:20)

Duki (5h00 – 5h40)

Vincentien (6h30 – 7h20)

Le Rasmus (8h15 – 9h15)

Trujillo Boy (11:35 – 12:35)

Tente Doritos:

Say Ocean (2h30 – 3h00)

États Ruby (3h00 – 3h40)

MexFutura (4:20 – 5:00)

King Pile (5:40 – 6:30)

Chetes (7h20 – 8h15)

Les Wookies (9h15 – 10h15)

Fidel Nadal (10:35 – 11:35)

Stage ViveVero:

Yucatán A Go-gó (2h30 – 3h00)

Les Daniels (3:40 – 4:20)

Valsian (5:00 – 5:40)

Francisca Valenzuela (6h30 – 7h20)

31 minutes (8 h 15 – 9 h 45)

Tente intolérante:

Noir et neige de janvier (14h00 – 14h30)

L’avertissement (2:45 – 3:15)

Je déteste Botero (15h30 – 16h00)

The Phantom Four (4:15 – 4:45)

Jupiter et Okwess (5h00 – 5h40)

Éléphants (6h00 – 6h40)

Toutes ces sorcières (7h00 – 7h45)

Sho-Hai (8h05 – 8h50)

Hamac Caziim (9h10 – 9h55)

Tente Comedy House:

Isabel Fernández (14h30 – 15h00)

Manu Nna (3:40 – 4:10)

Fran Hevia (5:10 – 5:40)

Stereo Sosa (6h40 – 7h20)

Le lodge (8h20 – 9h00)

Lutte AAA:

Combat initial (3h00 – 3h40)

Combattez le mini championnat (4:20 – 5:00)

Combat en demi-finale (5:40 – 6:30)

Starfight (7h20 – 8h10)

Signer des autographes:

King Pile (15h00 – 15h30)

Petit Jésus (3:35 – 4:05)

Chats rebelles (4:10 – 4:40)

Vetusta Morla (4:45 – 5:15)

Bersuit Vergarabat (5:20 – 5:50)

Le Rasmus (5:55 – 6:25)

Sho-Hai (6h30 – 7h00)

Les Wookies (7h05 – 7h35)

Trujillo Boy (7h40 – 8h10)

Quatuor d’entre nous (8h15 – 8h45)

Dimanche 15

Stage indien:

Salle Victoria (2h30 – 3h00)

Désordre public (3:50 – 4:30)

Porter (5:15 – 6:05)

Babasónicos (6h50 – 7h50)

DLD (8h30 – 9h30)

Zoe Unplugged (10:15 – 11:25)

Nortec (11h55 – 12h55)

Scénario de la scène indienne:

Salvador et la licorne (2h00 – 2h30)

Indiens (15h00 – 15h40)

Gustavo Santaolalla (4:20 – 5:05)

Carlos Sadness (5:55 – 6:40)

Rodrigo et Gabriela (7h40 – 8h30)

Andrés Calamaro (9h20 – 10h20)

Culture prophétique (10:45 – 11:45)

Scénario Telcel:

Zero Kill (2h00 – 2h30)

Madame Récamier (15h00 – 15h40)

Gera MX (4:20 – 5:00)

Ed Maverick (5:40 – 6:25)

Portugal The Man (7h15 – 8h15)

Chance lactée (9:05 – 10:05)

Mogwai (10h55 – 11h55)

Tijuana Toucans (00:35 – 01:35)

Tente Doritos:

Ultra Girl (2h30 – 3h00)

Silvana Estrada (3:40 – 4:20)

Pillanes (5h00 – 5h40)

Leiva (6h25 – 7h15)

Ely Guerra (8h15 – 9h05)

Elle veut se venger (10h05 – 10h55)

Armando Palomas (11h55 – 12h35)

Stage ViveVero:

Pas de mauvais numéros (2h30 – 3h00)

La Garfield (15h00 – 15h40)

Fleur amère (4:20 – 5:00)

Kyary Pamyu Pamyu (5:40 – 6:25)

31 minutes (7 h 10 – 8 h 40)

Batailles des champions (9h05 – 10h05)

Dissident (10h55 – 11h55)

Tente intolérante:

Foire de la fresque (2h00 – 2h30)

Le Double A (2:45 – 3:15)

Amber Lucid (15h30 – 16h00)

Skott (4:15 – 4:45)

Bratty (5:00 – 5:35)

Axel Catalán (5h55 – 6h30)

Golden Ganga (6h50 – 7h30)

Pumas noirs (7h50 – 8h30)

Biznaga (8h50 – 9h35)

La sorcière de Texcoco (9:55 – 10:40)

Victoria Malawi (11h00 – 11h45)

Tente Comedy House:

Tight in Trouble (2:00 – 2:30)

La Cotorrisa (15h00 – 15h30)

Ana Julia (4:20 – 4:50)

Alex Fernández (5:45 – 6:25)

Nouilles Cosmiques (7h25 – 8h05)

Lutte AAA:

Combat initial (2h00 – 2h30)

Combat spécial (3:40 – 4:20)

Combat en demi-finale (5h00 – 5h40)

Starfight: VL Championship (6h25 – 7h15)

Signer des autographes:

Kyary Pamyu Pamyu (15h00 – 15h30)

Porter (4:10 – 4:40)

La Garfield (4:45 – 5:15)

Portugal The Man (5:20 – 5:50)

Ely Guerra (5h55 – 6h25)

Pumas noirs (6h30 – 7h00)

Batailles des champions (7h05 – 7h35)

Carlos Sadness (7:40 – 8:05)

Tijuana Toucans (8h10 – 8h40)

Ce sera un festival inoubliable sans aucun doute et maintenant il commence officiellement le compte à rebours pour en profiter comme il se doit.

.