Live Latino 2020: les groupes annulent leur participation en raison d’un coronavirus

Quelques heures seulement après le début du très attendu festival Vive Latino 2020, ils nous ont donné de terribles nouvelles, car plusieurs des bandes qui participera à ces deux jours a pris la décision de annuler votre présentation.

Ce festival aura lieu le jour 14-15 mars, après que le coronavirus a été déclaré pandémie, les organisateurs ils ont décidé de ne pas l’annulerCependant, plusieurs des groupes qui se produiront au festival ont annulé.

La premier groupe en annonçant leur annulation en raison de l’épidémie, il était Elle veut se venger, qui apparaîtrait le dimanche 15.

Justin Warfield et Adam Bravin ont publié un libérer expliquant la raison pour laquelle ils avaient décidé d’annuler.

Ce fut une décision difficile, pour la santé et la sécurité de nos familles et de nos fans, nous devons reporter les voyages et suivre les suggestions des scientifiques et des professionnels de la santé, qui nous conseillent de rester «loin» des événements de masse, en évitant les grandes foules les espaces publics “, ont-ils déclaré.

Ceci est la liste des groupes qui ont jusqu’à présent annulé votre participation:

Toutes les sorcières

Amber Lucid Biznaga

Henry Bunbury

Fangoria

Gustavo Santaolalla

Kyary Pamyu Pamyu

Portugal L’Homme

Tu me le fais remarquer

Old Morla

Plusieurs événements qui ont eu de grandes masses ont été annulés après que le coronavirus a été déclaré pandémie, donc on pensait que ce festival a été annulé mais ce n’était pas.

Alors que plusieurs groupes ont décidé de ne pas y assister soit par sa propre décision ou en raison de l’annulation de vols.

Quelques autres groupes qui ils devraient annuler ils sont:

Le Rasmus

Les cardigans

Mowai et Portugal

L’homme

Guns N ‘Roses

Ce dernier fait partie des groupes les plus attendus par tous, mais on pense aussi qu’ils peuvent annuler car ils ont déjà annulé quelques concerts.

L’une des mesures prises par les organisateurs a été annuler la signature d’autographe dans le cadre des mesures d’hygiène et de sécurité.

