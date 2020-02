Live Mazatlan Carnival Parade 2020: Nous sommes l’Amérique | Culture Mazatlan

Mazatlan, Sinaloa également connu sous le nom “Perle du Pacifique” L’un des carnavals les plus importants du monde est célébré, ce dimanche 23 février aura lieu le grand défilé, que vous pourrez apprécier en direct, au Carnaval de Mazatlan.

Des milliers de personnes assistent tout au long du Promenade de Mazatlan d’assister au défilé, accompagné de la joie et de l’excitation vécues ces jours-ci.

La partie maximale aura un Circuit de 8 km, le point de départ sera du parc des villes sœurs pour se terminer chez Valentino.

Le défilé commencera à partir de 17h30, on estime que la visite se termine vers minuit, la transmission peut être appréciée en direct sur le site officiel de Culture Mazatlan.

Selon la page des organisateurs de l’événement, le défilé se déroulera en trente-trois chars.

Il y aura 33 flotteurs qui éblouiront avec son élégance, majesté, innovation, luminosité, dimension, détails, lumière et bien plus encombrement.

Les éloges de la majesté des voitures ont été élaborés par les designers de renom, Ocean Rodríguez, Ana´s Lewis, Jorge Osuna, Carlos Lewis et Kreatos qui ont travaillé dur pour refléter la magie de “Nous sommes l’Amérique”.

En plus des chars, ils participeront, 28 troupes, 9 compétitions de concours, 16 expositions et 3 comparsas officielles, qui sont entrecoupées entre les voitures et les comparsas afin qu’il soit fluide pendant le défilé, ajoutées autour 5800 personnes qui défilera ce soir.

Depuis 122 ans est que cette fête a lieu qui est célébrée à partir d’un jeudi et se terminant un jour lundi année après année, les organisateurs surprennent avec spectacles fabuleux, musique live, spectacles gastronomiques, concerts de célébrités internationales et micro-événements sans fin qui ont lieu pendant ces jours.

