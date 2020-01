Live Twice, Love Once star Inma Cuesta est une star de Netflix – âge, partenaire et Instagram – HITC

Live Twice, Love Once de Netflix est disponible en streaming maintenant!

Pour répondre à son public mondial en constante augmentation, Netflix a constamment élargi sa collection de films et de séries télévisées en langue étrangère au cours des dernières années et a mis en avant des montres vraiment fascinantes.

La dernière version de Netflix à venir d’un pays non anglophone est Live Twice, Love Once ou Vivir Dos Veces pour lui donner son titre espagnol original.

Le film de comédie dramatique présente une distribution entièrement espagnole comprenant la star du film, Inma Cuesta.

Mais qui est l’actrice espagnole et dans quoi d’autre a-t-elle été?

En quoi consiste Live Twice, Love Once de Netflix?

Live Twice, Love Once raconte l’histoire d’un professeur d’école à la retraite, Emilio, et son nouveau désir de vivre après avoir appris qu’il était atteint d’Alzheimer.

Avec l’aide de sa famille, Emilio cherche à reconnecter une flamme d’enfance, Margarita, et ils partent en voyage de ski de fond où Emilio et sa famille apprennent à chérir le lien qu’ils ont et à profiter des petites choses de la vie tant qu’ils le peuvent.

Rencontrez Live Twice, Love Once star Inma Cuesta

Dans Live Twice, Love Once, Inma Cuesta incarne Julia, la fille d’Emilio.

Inma Cuesta ne sera pas un nom familier à la plupart des publics en dehors de l’Espagne où sa carrière est centrée depuis son premier rôle en 2007.

L’actrice de 39 ans est née à Valence en juin 1980 et a passé son enfance dans la région du sud de l’Espagne à Jaén avant de déménager à Madrid en 2005 pour étudier la danse et les arts du spectacle, sa première étape sur la voie d’une actrice.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si Inma Cuesta a un partenaire et il est entendu que l’actrice n’a pas été mariée.

Loin de l’écran, Inma bénéficie d’un large public sur les réseaux sociaux avec ses comptes Instagram et Twitter comptant respectivement 456 000 et 368 000 abonnés.

Dans quels films et émissions de télévision a-t-elle participé?

La carrière d’actrice d’Inma Cuesta a commencé en 2007 avec un rôle mineur dans le film Café solo o con ellas (Coffee Alone or with Them) avant de jouer un rôle récurrent dans la longue série dramatique espagnole Love in Difficult Times (Amar en tiempos revueltos ) Dans laquelle elle est apparue dans plus de 220 épisodes selon IMDb.

Les rôles les plus importants d’Inma tout au long de sa carrière sont intervenus dans le film The Bride (La Novia) et la série télévisée Red Eagle (Águila Roja) en 2015, où elle est apparue dans 91 épisodes de 2009 à 2016.

Les téléspectateurs de Netflix connaîtront Inma le mieux de la série originale Criminal dans laquelle elle est apparue aux côtés de David Tennant et Hayley Atwell.

Live Twice, Love Once, avec Inma Cuesta, est arrivé sur Netflix le 7 janvier 2020 et est disponible en streaming maintenant avec sous-titres anglais et doublage.