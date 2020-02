‘Live without permission’ et ‘Cable Girls’ sont les séries Netflix les plus regardées

Le succès dans Netflix est toujours relatif. La récente variation dans la mesure des données, du moins dans celles qui sont partagées à temps, a conduit la plateforme de streaming à se contenter de deux minutes de consommation pour compter comme une visualisation. Cependant, avec sa nouvelle fonction top 10, qui vous permet de voir quels contenus sont les plus populaires, on peut se faire une idée des titres qui se démarquent surtout dans l’immense catalogue du service américain.

«Les filles du câble» et «Vivre sans permission»

Après avoir prouvé sa viabilité au Royaume-Uni et au Mexique, Netflix a implémenté dans 90 autres pays – dont l’Espagne – cette nouvelle ligne vers son interface, qui est accessible via l’onglet Série et Films. Ces données sont mises à jour toutes les 24 heures et sont également visibles dans les miniatures des titres gracieux, dans lesquels un label du top 10 semble montrer sa popularité.

Lors de son débarquement dans notre pays, cette fonction a permis de démontrer la grand état de forme dont jouissent les productions nationales sur la plateforme. Le premier jour où la popularité a pu être mesurée, le 24 février, les deux premières options étaient «Vivre sans permission», dont la deuxième saison a atteint Netflix avant de finaliser sa diffusion sur Telecinco, et ‘Cable Girls’, qui a créé le 14 février la première moitié de sa dernière saison.

Les premiers succès de l’année

Au moment où cet article est écrit, les deux productions ont chuté d’une place, étant «Vivre sans permission» la deuxième option la plus vue et «Les câbleuses» la troisième, toujours selon les données de Netflix. La nouvelle reine est la comédie noire «Cette merde me dépasse», qui a atteint le sommet après une seule journée de service, et que partager le top avec d’autres productions Netflix originales comme «Locke & Key», «Sex Education», «Narcos: Mexico» ou «Don’t talk to strangers».

