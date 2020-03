Livres sur la télévision: Le personnel de TVLine partage 16 choix – Quels sont les vôtres?

Vous commencez à vous sentir gonflé, vos yeux larmoyants à cause de la frénésie excessive de la télévision? Vous cherchez une évasion plus calme liée à la télévision lorsque vous êtes confiné à la maison? (Un qui a l’avantage supplémentaire de signaler à n’importe quel rugrats turbulent, “Shhhhh. Il y a de la lecture en cours”?) Voyons si TVLine peut vous aider.

Dans la galerie ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct), plusieurs membres du personnel – pas des critiques de livres professionnels en aucun cas – ont partagé certaines de leurs lectures préférées sur la télévision et / ou par ceux qui font que la magie opère. Nos 16 choix comprennent une plongée en profondeur dans l’émission la plus regardée de l’histoire de la télévision, une lecture incontournable sur Must-See TV, une introduction sur la vie de Brady Bunch et un post mortem en deux parties sur les fameuses guerres de fin de soirée.

Ceux qui cherchent à ouvrir un nouveau livre / à repérer un Kindle trouveront également sur notre liste une chronique détaillée de l’ascension et de la chute de deux netlets, un voyage éclairant dans le passé avec quelques Golden Girls et un aperçu de l’esprit d’un titan de la sitcom – ainsi que plusieurs autres options, allant de l’éducation à l’éclairement et à la juuuust de ce côté des ragots.

Passez en revue nos 16 choix, puis revenez vers nous avec vos propres recommandations, qu’il s’agisse de mémoires, de guides compagnons ou de voyages «dans les coulisses». Plus il y a d’options, plus on est de fous!

(Si vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, TVLine peut gagner une commission.)

