Liza Koshy dit que des fans qui ont traqué sa tournée au Emory College ont convaincu ses parents de la soutenir

Liza Koshy est l’une des meilleures créatrices de contenu de YouTube, mais parce que YouTube est une plate-forme si nouvelle et émergente que ses parents ne l’ont pas soutenu à l’origine en plaçant tous ses espoirs sur cette plate-forme. Maintenant, elle co-organise Creators for Change avec Michelle Obama, dans laquelle des créateurs YouTube rejoignent l’ancienne Première Dame pour autonomiser les jeunes filles à l’étranger.

Liza Koshy | Emma McIntyre / . pour la Recording Academy

Koshy s’est entretenu avec Showbiz Cheat Sheet après un panel Creators for Change pour la Television Critics Association. Elle a révélé le moment où ses parents ont commencé à voir la valeur des vidéos qu’elle créait sur YouTube.

Liza Koshy liée avec des filles vietnamiennes sur le soutien parental

Koshy est allé au Vietnam pour encadrer des adolescentes. Plus tard, Obama s’est joint à eux pour les aider à postuler pour des collèges, mais Koshy s’est lié avec un en particulier pour se rebeller contre leurs parents.

(L-R) Liza Koshy, Thembe Mahlaba, Prajakta Koli et Joanna Forscher | David Livingston / .

“Je suis en fait resté en contact avec [one]», A déclaré Koshy. «Je la suis sur Instagram. C’est une artiste de 16 ans et elle est tellement adorable. Elle dessine tous les jours. Ses parents ne l’ont pas toujours soutenu, c’est comme ça que nous nous sommes liés parce que mes parents ne m’ont pas vraiment soutenu quand j’ai commencé à être créateur. Donc c’était vraiment cool de lui dire hé, tu vas aller bien. “

Au moment où les parents de Liza Koshy l’ont prise au sérieux

C’est déjà assez difficile pour un enfant de dire à ses parents qu’il veut devenir acteur ou chanteur. Ce sont déjà des professions difficiles à percer, alors quand Koshy voulait une carrière dans le contenu YouTube, ses parents n’étaient pas ravis. Ensuite, ils l’ont emmenée visiter Emory quand elle était encore junior au lycée et ils ont vu de première main à quel point ses abonnés étaient déjà nombreux.

«Pour moi, c’était quelqu’un qui me reconnaissait lors d’une tournée universitaire. Ironiquement, j’étais en fait en tournée universitaire où je ne suis jamais allé, clairement. Ils ont suivi ma tournée et ont commencé à suivre la tournée sur laquelle j’étais. C’était le moment pour ma tante, mon oncle, maman et papa. Ils étaient tous en tournée avec moi. Ils étaient comme, “Wow, elle a un message. Elle le dit. Elle a une histoire. Elle le partage. »Cela a changé au moment où mon père a dit:« Vous voulez prendre une année sabbatique pour explorer les opportunités à Los Angeles? »Et ce sont des années sabbatiques. Puis c’est devenu ici que je suis aujourd’hui avec ce journaliste. »

Liza Koshy, entretien avec Showbiz Cheat Sheet, 18/01/2020

M. Koshy soutient maintenant Liza

Le père de Koshy soutient Liza depuis. Koshy attribue également à ses sœurs aînées le poids des revendications parentales.

“Mon père est super solidaire et c’est quelque chose que mes deux sœurs aînées n’ont jamais eu”, a déclaré Koshy. «Je les remercie donc d’avoir brisé la glace, mais en tant que plus jeune avec le plus de privilèges, j’ai pu sortir et explorer les opportunités que la vie m’offrait, celle-ci étant la plus folle.»

Être un influenceur a conduit à «Creators for Change»

Koshy est une influenceuse en raison de la plateforme qu’elle a créée. C’est pourquoi YouTube l’a choisie pour Creators for Change.

Liza Koshy Pascal Le Segretain / . pour Dior

«Je dirais toujours que l’influenceur était un terme si intéressant. J’espère que je fais une sorte d’influence positive de toutes sortes. Dans ce cas, oui, c’est certain que c’est une influence positive et je peux utiliser ma plateforme d’une manière qui élève une histoire qui est plus grande que la mienne, plus grande que quiconque. C’est notre histoire. C’est notre histoire si vous voulez. C’est plus grand que nous et ça va changer l’avenir donc je suis heureux de le faire. Donc, influencer de la meilleure façon possible, maintenant? »

Liza Koshy, entretien avec Showbiz Cheat Sheet, 18/01/2020