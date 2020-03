Lizbeth Rodríguez a déclaré son amour à une femme d’une manière formidable | Instagram

L’hôte de “Exposer les infidèles” Lizbeth Rodríguez a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube où une femme est déclarée.

Ce 15 mars, Lizbeth a partagé une nouvelle vidéo où, comme à d’autres occasions, elle nous a invités à manger comme une curieuse interview. ailes épicées vos invités.

La femme qui apparaît dans la vidéo est bien connue ainsi que Rodriguez, elle a six ans youtuber il a donc un peu plus d’expérience que Lizbeth.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Lizbeth Rodríguez montre son arrière-garde dansant sur Tiktok

Vous la connaissez probablement plus si vous connaissez le surnom “Lizgrini”, Exactement Lizbeth Rodríguez est déclarée à Celeste Pellegrini.

“Amis, la vérité sera enfin révélée. Si vous voulez connaître toute la vérité sur Lizgrini, ne manquez pas ces questions épicées avec Celeste. Êtes-vous prêt?”, Description de la vidéo.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Un fait curieux que vous trouverez peut-être drôle, c’est que Celeste pense que l’équipe de production de Lizbeth la déteste puisqu’ils leur en ont donné ailes extrêmement épicéesDès la première bouchée, les deux ont convenu que la sauce était très épicée.

Les questions sont posées par les fans de Lizbeth, alors elle se consacre uniquement à les lire et à divertir la conversation en fonction des réponses que ses invités donnent au fur et à mesure de l’entretien.

Peu à peu les questions que je lui ai posées Rodríguez à Pellegrini ils sont devenus un peu plus sérieux et leurs fans sont assez curieux et voulaient savoir des choses spécifiques.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tout allait plutôt bien jusqu’à l’heure de Lizbeth il a été déclaré à Celeste demandant s’il voulait être sa petite amie, excité le jeune Pellegrini ne pouvait que dire avec un sourire “Oh mon bien, il l’a finalement dit”, à quoi elle a répondu avec tendresse oui.

Lizbeth excitée il s’est jeté dans le fauteuil parce qu’il ne pouvait pas avec sa joie comme sa petite amie maintenant officielle, songer sérieusement à déménager à Guadalajara où ils se verraient sûrement plus continuellement parce que c’est là que vit Celeste.

Lire aussi: Lizbeth Rodríguez surprend Instagram en maillot de bain moulant

.