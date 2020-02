Lizbeth Rodríguez avec une robe ajustée arbore une silhouette spectaculaire

Lizbeth Rodríguez avec une robe ajustée montre une silhouette spectaculaire | Instagram

Lizbeth Rodríguez, la célèbre youtubeuse est propriétaire d’un corps spectaculaire, via le compte Instagram de Badabun, une image a été partagée où elle regarde une robe ajustée.

Le conducteur de “Exposer les infidèles”, bien qu’elle ne partage pas continuellement des publications sur Instagram, ce qu’elle publie souvent se trouve dans les histoires de l’application, la société partage des photos de celle-ci.

Ces histoires sont généralement supprimées automatiquement après 24 heures Comme WhatsSapp, certaines de ses histoires concernent les activités quotidiennes et la surprise occasionnelle.

Lizbeth est rapidement devenue une tendance après avoir commencé à travailler pour l’entreprise Badabun et devenez l’hôte du célèbre programme.

Bien qu’il aime manger et voir que manger assez L’actrice de théâtre possède toujours sa silhouette exquise qui, pour de nombreuses femmes, manger et ne pas grossir avec elle est une envie totale.

Il dispose actuellement d’un canal de Youtube c’est là que monte un contenu varié, Rodriguez est très aimé de ses followers et également soutenu car parfois il est critiqué.

Bien que Lizbeth se caractérise par être une fille fraîche, dynamique et travailleuse avec un très bon sens de l’humour, beaucoup de gens comme toute autre personnalité se consacrent à critiquer leur travail ou à trouver un moyen de se moquer d’eux.

Bien qu’il ait été critiqué Lizbeth vit plutôt heureuseElle a un fils nommé Eros qu’elle aime et il a aussi de grands amis, sa famille et surtout ses fans qu’elle considère comme faisant partie de sa famille d’une certaine manière.

Il semble que Lizbeth ne veuille pas arrêter d’exposer les infidèles et apporte apparemment un nouveau projet, rien de plus et rien de moins qu’avec Laura BozzoIl y a quelques jours, ils ont annoncé qu’ils allaient travailler ensemble sur un nouveau projet, donc les infidèles doivent prendre soin d’eux-mêmes et commencer à avoir peur de ce super duo.

