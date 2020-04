Lizbeth Rodríguez cherche un petit ami, lance un appel sur Twitter | Instagram

Connu pour avoir dénoncé des couples infidèles, Lizbeth Rodríguez a partagé Twitter une nouvelle qui a sûrement surpris ses disciples, Elle cherche un petit ami! a lancé un appel pour voir qui occupe cet endroit.

Le post qu’il vient de partager il y a quelques minutes a déjà pas mal de réactions n’est pas inhabituel car Lizbeth a plus de quarante-sept mille adeptes, uniquement sur son compte Twitter.

En raison de la pandémie causée par la COVID-19 Lizbeth, comme d’autres youtubers, est devenue très active sur les réseaux sociaux.

Bien que LIzbeth ait toujours été seul, il semble que maintenant c’est plus et ce n’est pas quelque chose d’inhabituel beaucoup de gens se réfugier dans leurs téléphones pour rendre la quarantaine plus supportable,

Rodríguez a toujours été très active au moins sur elle Instagram plus que dans d’autres réseaux sociaux, en particulier dans leurs histoires où ils partagent principalement leur vie quotidienne avec leurs followers.

Mais à vrai dire, la publication qu’il a faite il y a moins d’une heure est sûre a attiré l’attention de plus d’un de ses fans et de l’un ou l’autre internaute.

“Vous cherchez un petit ami avec qui vous pouvez m’envoyer un message en quarantaine

Vous cherchez un petit ami avec qui vous pouvez m’envoyer un message en quarantaine – Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx)

16 avril 2020

Depuis qu’il a rendu ce souhait public, les hommes et les femmes ont presque immédiatement commencé à lui dire qu’ils seraient les candidats parfaits, étonnamment les femmes aussi, bien que la majorité soient ses fans, cela ne cesse de surprendre le niveau d’appel il a.

C’est une personne très appréciée de ses admirateurs, mais c’est aussi quelqu’un qui est le plus critiqué par les autres, malgré cela, Lizbeth seulement il suffit de vous envoyer des bénédictions et continuer à vivre sa vie, à travailler dur et à éduquer son petit fils que tout le monde sait qu’il aime.

