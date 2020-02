Lizbeth Rodríguez démontre son admiration pour Rosalía sur Instagram | Instagram

Lizbeth Rodríguez a partagé sur les réseaux sociaux ou une énorme admiration pour la chanteuse espagnole Rosalia, qui a connu un succès retentissant l’année dernière.

Rodriguez a partagé que nous voyons actuellement le chanteur briller; cependant, il avait du mal à atteindre le succès

Selon l’animatrice d’Exposing Infidels, elle regardait un programme de recherche de talents auquel l’interprète a participé à l’âge de 15 ans.

La fille Badabun a partagé qu’en tant que participante, l’espagnol avait des critiques et des attaques très négatives qui décourageraient quiconque; néanmoins, elle a continué à se battre pour ses rêves.

Lizbeth Rodríguez a souligné ce point, l’importance de se battre pour persévérer pour quelque chose que vous voulez vraiment.

La vidéo que vous avez vue était quand le chanteur était 15 ans, mais elle a continué et maintenant même si elle est encore très jeune, profitez des miels du succès.

Rodríguez se caractérise non seulement par le divertissement et le divertissement de ses adeptes, mais il donne également généralement des conseils et de la motivation à ceux qui décident de profiter de son contenu.

