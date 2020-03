Lizbeth Rodríguez embrasse une femme sur la bouche dans une vidéo audacieuse | INSTAGRAM

La célèbre Lizbeth Rodríguez, connue pour avoir hébergé “Exponiendo Infieles”, est apparue dans l’une des nouvelles vidéos de WindyGirk, un youtubeur très célèbre du Panama, l’influenceur de jeu le plus populaire dans ce pays.

La vidéo se compose d’un jeu de roulette dans lequel il y a plusieurs activités à faire, comme indiqué par la roulette, mais la partie la plus attendue de la vidéo était que le mot breso était écrit à la roulette.

Pour commencer, le premier tour de la roulette a été pour Windy, qui lors du tournage a reçu le défi de chanter, alors elle a interprété une chanson de Julieta Venegas et une de Disney’s The Little Mermaid, clarifiant

Cependant, le moment est venu où la roulette a indiqué le baiser, alors ils se sont préparés pour le moment, qui, soit dit en passant, Lizbeth a assuré qu’elle ne pouvait pas l’éviter ou le rejeter, à ce moment le Panaméen a décidé de l’embrasser sur la bouche, quelque chose qui Liz était surprise.

Au moment de s’approcher, Liz ne résiste pas et reçoit le baiser d’une manière très mignonne, car elle est très heureuse, même si elle assure que ce n’était pas son premier baiser, car Windy a révélé que c’était la première fois qu’il embrassait une femme. Nous vous laissons la vidéo ci-dessous.

Ces influenceurs célèbres sont populaires pour être très audacieux et pour être le centre d’attention dans tout ce qu’ils font, car ils sont de controverse en controverse grâce au fait qu’ils ne se soucient pas de ce que les autres disent à leur sujet.

Il convient de mentionner que Lizbeth Rodríguez a laissé tous ses abonnés sur YouTube et Instagram surpris par une vidéo qu’elle a récemment publiée, en supposant un retour de l’exposition des infidèles après de longs mois.

La vidéo d’une durée de 22 secondes a surpris beaucoup de ses followers, car avec tant de problèmes le retour de sa série incroyable semblait impossible. Ils n’ont montré que quelques scènes de ses vidéos précédentes et au début elle a dit: “Amis … Et êtes-vous un couple? “

