Lizbeth Rodriguez en minijupe prend le contrôle de Tiktok

Lizbeth Rodriguez en minijupe reprend tiktok | Instagram

L’ancienne Badabun Girl Lizbeth Rodríguez a partagé avec elle plus de 4 millions de followers sur son compte tiktok à quoi ça ressemble minijupe surprendre plus d’un et saisir le réseau social une fois de plus.

Lizbeth semble qu’elle ne veut pas se contenter d’être l’une des influenceuses les plus populaires sur Instagram et YouTube, alors maintenant elle veut aussi être la plus populaire sur TikTok et il ne fait aucun doute qu’il réussit.

C’est là qu’il montre ses meilleurs pas danse, vidéos marrantes d’elle-même, avec son fils et imitations.

A cette occasion, le jeune youtubeur a fait un vidéo comique où il portait une énorme minijupe en velours couleur brune et un haut court en longues bottes noires, tout en faisant une imitation.

Hé, je n’aime pas vos vidéos “, c’est ce qui a été dit dans la vidéo qu’il a réalisée.

Pour ce qu’elle a fait geste de mépris mais d’une manière amusante faisant rire ses milliers de followers avec qui il partage au jour le jour.

Le tiktok avec seulement quelques heures de sa publication, a presque 70 mille likes, plus de 900 mille reproductions et des commentaires sans fin.

Comme prévu, dernièrement, Lizbeth a été plus que jamais présent sur tous vos réseaux sociaux En raison de l’isolement dans lequel il se trouve en raison de la crise mondiale, quelque chose qui a rendu heureux ses millions d’adeptes.

Il convient de mentionner que dans votre Instagram a déjà plus de 12 millions d’abonnés, un objectif qui a été récemment atteint et qui continuera sans aucun doute d’augmenter le montant, car son contenu mérite d’être apprécié pendant des heures.

L’un des tiktoks les plus controversés que l’influenceur ait fait est celui où il apparaît caractérisé comme un cheval en dansant un remix de Poney sauvage, montrant qu’il ne se soucie pas de la critique de ses ennemis.

