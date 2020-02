Lizbeth Rodríguez est capturée avec juste une serviette de bain

Photo Lizbeth Rodríguez est prise avec juste une serviette de bain | Instagram

La toujours belle Lizbeth Rodríguez a paralysé le cœur des internautes avec une vidéo qui ne montre qu’une serviette et leurs attributs sont montrés.

Dans l’enregistrement partagé par le youtubeur dans ses histoires Instagram, vous pouvez la voir apparemment sortir se baigner avec un une serviette dans la tête et un dans son corps, allongé et avec une musique de fond.

Lizbeth sait que le fait d’être naturel et spontané garde les internautes conquis, qui étaient captivés par les images qu’elle partageait et nerveux avec la possibilité que ses attributs apparaissent un peu plus.

Le youtubeur a été sévèrement critiqué et a provoqué de grands rires pour une raison très courante, à avoir encore décoré et mis sur le sapin de Noël… en février!.

Lizbeth a partagé qu’elle avait des visiteurs à la maison, qui la critiquaient pour avoir toujours le pin de Noël à la maison, alors elle a décidé de mener une enquête sur les médias sociaux.

Après un certain temps, la fille d’Exposing Infidels a décidé de partager les résultats de son enquête et a constaté qu’elle n’était pas la seule à ne pas encore avoir enlevé son sapin de Noël.

