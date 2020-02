Lizbeth Rodríguez est victime d’intimidation et ne peut pas se défendre | Instagram

La belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez a partagé dans ses histoires de Instagram une vidéo où il montre que est victime d’intimidation et où il ne pouvait rien faire.

Rodriguez est assez active dans ses récits de réseaux sociaux et encore plus dans ses histoires de Instagram Il a le goût de partager beaucoup de choses au quotidien.

Sans surprise, elle a voulu partager quelque chose lié à la violence parce qu’elle est elle-même contre et quand il s’agit de quelqu’un sans défense N’hésitez pas à aider ou à faire quelque chose.

A cette occasion, Lizbeth enregistrait une nouvelle vidéo pour sa chaîne YouTube où elle a étonnamment eu le plaisir d’enregistrer avec Franco Escamilla également connu sous le nom “Le diable”.

Franco est un comédien standupero bien connu pour son humour noir son nom complet est Franco Javier López Escamilla mais tout le monde le connaît par son prénom et son deuxième prénom.

Tout en enregistrant et en faisant quelques ajustements, Lizbeth s’est consacrée à enregistrer des histoires pour ses partisans dans le but qu’ils étaient en attente et connaissait un peu le personnage avec lequel il travaillait à l’époque.

“Nous venons d’enregistrer de bonnes vidéos de parents, nous sommes ici avec toute l’équipe, tout le personnel qui m’a donné m’a amené ici comme lorsque vous obtenez deux tazos dans les sabritas, j’ai eu deux comédiens”, a déclaré Lizbeth.

Quand Rodriguez a dit “Sabritas” Franco s’est approché pour apparaître dans la vidéo et répéter le mot “sabritas” avec l’accent de Lizbeth, ce qui a fait que tous ceux qui étaient présents ont commencé à rire, même le même Lizbeth qui a réussi à dire “Ils me font intimider mon accent”, le plus drôle, c’est qu’il ne pouvait pas se défendre car ce n’était pas quelque chose qui dérangeait au contraire tout le monde a fini par rire de ce qui s’est passé.

