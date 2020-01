Lizbeth Rodríguez et ses photos suggestives avec sa petite amie. | Instagram

La youtubeuse Lizbeth Rodríguez ne cesse de surprendre par son irrévérence dans les réseaux sociaux et maintenant elle l’a fait pour un rendez-vous et une personne spéciale car à qui elle le souligne comme sa petite amie, Celeste tourne des années aujourd’hui. Pour ne pas rater cette journée spéciale, Liz a félicité son ancienne compagne de Badabun sur Instagram avec une série de photographies audacieuses.

La publication de la fille de Exposer les infidèles Il se compose d’une série d’images où les deux apparaissent très affectueux et dans des positions étranges. C’est dans sa description que Lizbeth Rodríguez a partagé que c’était l’anniversaire de Celeste, avec qui elle plaisante en tant qu’amie et qu’elle considère comme une personne très spéciale dans sa vie.

Aujourd’hui @celestepellegrini, une personne merveilleuse et belle célèbre une année de vie de plus! C’est magique comme dans ce roller coaster qu’est la vie on trouve des gens avec qui on arrive à avoir une chimie incroyable !!! Merci, mon amie! Pour être dans ma vie !!! Ayez un amour incroyable pour moi et continuez de conquérir le monde avec votre sourire !!! Joyeux anniversaire!!! a écrit le youtuber avec les images drôles.

La publication lancée sur le compte Instagram officiel de Rodriguez il y a trois heures compte déjà plus de 230 000 likes et de nombreux commentaires où félicitent son partenaire.

Rodriguez a récemment eu une surprise désagréable quand il a découvert que son animal de compagnie, un chiot nommé Tutu Il a fait un énorme mal en mordant le câble de son ordinateur et l’a coupé complètement.

Selon youtuber révélé dans ses histoires Instagram, son chien espiègle a laissé son travail à moitié en raison de son occurrence depuis que Lizbeth examinait une vidéo sur son ordinateur de bureau lorsqu’elle a été éteinte et a ensuite vu Tutu près des câbles.

J’étais en train de revoir une vidéo et tout à coup elle est sortie et tout à coup j’ai vu cet enfant ici … C’est le câble de l’ordinateur … oh Tutu, oh non … je veux dire et maintenant qu’est-ce que je fais? la fille d’exposer des infidèles dans ses histoires Instagram.

