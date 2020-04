Lizbeth Rodríguez fait peur dans un cimetière

Lizbeth Rodríguez est terrifiée dans un cimetière | Instagram

Comme toujours, la conductrice Lizbeth Rodríguez est adepte de vivre des aventures dans des endroits exotiques, cette fois elle était à l’intérieur d’un cimetière en train de faire un tour.

C’était au cours de son voyage État Nayarit qui a décidé de s’aventurer dans l’un des plus anciens panthéons sur la base de ses propres recherches.

Ce voyage sera probablement partagé dans plusieurs vidéos pour votre chaîne, donc vos abonnés et abonnés seront sûrement à la recherche de vos publications.

Depuis le début de la tournée Lizbeth il était très conscient de ce qu’il voyait et il a attiré son attention sur le fait que dans certaines parties il y avait des tombes en parfait état et d’autres qui apparaissaient et n’avaient rien à voir avec les autres.

“Amis! Mon équipe et moi ne pouvions pas quitter notre dernier voyage à travers Nayarit sans visiter le célèbre cimetière d’Hidalgo, l’histoire derrière lui est vraiment effrayante. Osez-vous le voir?” description de la vidéo.

Aussi d’autres détails que j’ai vus, c’est que certaines structures J’ai trouvé que c’était assez exubérant et d’autres assez simples.

“C’est vraiment la première fois que j’ai peur d’être dans un panthéon”, a expliqué Lizbeth.

Rodríguez se caractérise par être assez frais, dynamique, intelligent et surtout ouvrière, elle est la plus grande vertu qu’elle possède par-dessus tout, outre un très bon sens de l’humour et une insouciance.

Lizbeth et son équipe avaient très peur parce que dans une partie de la vidéo, tout le monde a vu quelque chose bouger, d’abord ils ont entendu un bruit comme quelque chose qui tombe et plus tard, ils ont cru avoir vu quelqu’un debout à côté d’une tombe, pour sa part Rodríguez a donné l’un des cris de peur les plus terrifiants jamais entendus par lui.

