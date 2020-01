Lizbeth Rodríguez fête ses 11,7 millions de followers avec une séance audacieuse | Instagram

Lizbeth Rodríguez consent constamment à ses fans, cette fois parce qu’elle est venue 11,7 millions de followers sur son compte Instagram, il a partagé une belle séance photo pour ses followers.

Le conducteur de l’exposition des infidèles se caractérise par le fait d’avoir un ange avec les gens, ce qui semble être avec celui qui parle immédiatement se lie d’amitié de cette personne.

Lizbeth est agréable, amicale, forte et déterminée, ce qu’elle aime beaucoup de ses disciples qui commentent constamment leurs publications ou leurs histoires avec des phrases positives ou de bons voeux pour elle.

“11,7 millions d’amis !!! J’ai appris que le haut nous les mettons nous-mêmes! Alors démolissons-les ensemble! Merci pour votre amour infini, je ne vous laisserai jamais seul !!! Commentez et suivez-vous”, description de son publication

Par coïncidence et à la surprise de ses fans qui ont fait le premier commentaire était son ex petit ami Tavo Betancourt qui aurait l’intention de revenir avec Lizbeth, car dans les vidéos récentes dans lesquelles les deux sont apparues, la chimie des deux est assez perceptible et de temps en temps, vous pouvez voir certains regards entre eux qui ne sont pas seulement des amis.

Tous deux ont enregistré l’une des premières vidéos de l’année où ils sont apparus ensemble, car auparavant Tavo avait demandé à Lizbeth de réenregistrer ensemble où elle avait accepté.

Dans la vidéo en question, les deux révèlent certains secrets de leur relation, cette vidéo est divisée en deux, où elle n’a apparemment pas encore été publiée la deuxième partie, ce qui serait beaucoup plus surprenant et révélateur.

Lizbeth et Tavo posaient une question à la fois, car l’un des plus beaux souvenirs qui se sont produits quand ils sortaient, c’était où ils prenaient des cours de danse, mais dans Youtube, au moment où ils se souvinrent, ils rirent et se jetèrent un regard tendre.

