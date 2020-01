Lizbeth Rodríguez pense que l’augmentation mammaire pourrait être la nouvelle Sabrina Sabrok | Instagram

Lizbeth Rodríguez a parlé sans ambages lorsqu’elle a décidé d’augmenter ses seins et s’est dite heureuse d’avoir pris la décision, mais maintenant elle a partagé la possibilité d’augmenter la taille et a même montré quels pourraient être ses nouveaux implants.

La youtubeuse est une fille décomplexée et naturelle et a grandement surpris ses followers en partageant une vidéo dans laquelle elle est vue dans un cabinet médical avec deux autres amis et un médecin, il y a de bonnes nouvelles, Lizbeth n’est pas malade; cependant, la fille des infidèles a alerté ses adeptes en montrant des implants mammaires.

Les internautes connaissent la chirurgie antérieure du youtubeur, mais ils ont été surpris par la question du youtubeur, qui s’est demandé s’il devait mettre des implants plus gros et les a même montrés.

Vous pourriez être intéressé: Photo Lizbeth Rodríguez enlève ses vêtements pour Instagram

En imaginant le changement de Rodriguez, beaucoup se sont souvenus de la mannequin Sabrina Sabrok qui est reconnue pour sa très grande poitrine, qui a progressivement augmenté avec le temps.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Lizbeth Rodríguez a apparemment mis fin à sa relation avec Tavo Betancourt en bons termes, étant donné que ces derniers jours, des vidéos ont émergé auxquelles ils participent ensemble et sont très heureux. Dans la vidéo la plus récente, ils jouent tous les deux la semaine anglaise et oui, il y a eu des bisous.

Lire aussi: Lizbeth Rodríguez et ses photos suggestives avec sa petite amie

La vidéo la plus récente qu’ils ont partagée ensemble s’intitule “Semaine anglaise avec Liz. On s’embrasse?” et a été publié sur le compte YouTube officiel de Tavo Betancourt le 22 janvier.

L’ancien couple continue de flirter dans les vidéos ou est-ce qu’il y a encore quelque chose entre eux? Ce qui est certain, c’est que la chimie entre l’ancien couple est plus qu’évidente.

.