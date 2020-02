Lizbeth Rodríguez publie un avertissement fort sur Instagram | Instagram

Le youtubeur Lizbeth Rodríguez semble faire face à des ragots et comme prévu, il n’a pas peur de les affronter, il a donc lancé un avertissement au défunt sur les réseaux sociaux.

Le youtubeur a partagé sur son compte Instagram officiel une image où il faisait face à quelqu’un qui apparemment répand des ragots à son sujet.

J’ai seulement quelque chose à dire: si vous ne montrez pas les preuves irréfutables de vos “arguments”, vous feriez mieux de ne pas m’impliquer dans vos commérages pour attirer l’attention! Pour votre attention, merci! A écrit l’animateur d’exposer des infidèles dans les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, on pourrait penser que le message serait destiné à Juan de Dios Pantoja, qui a exhorté plusieurs youtubeurs de Badabun à parler de prétendus abus. Cependant, cela pourrait être une autre personne puisque Lizbeth n’a pas précisé à qui s’adressent ses paroles.

Récemment, la fille Badabun a été exposée dans une vidéo de Franco Escamilla où il a révélé certains détails de son travail et comment il a progressivement augmenté sa carrière.

Escamilla n’a pas hésité à demander quelque chose que beaucoup se sont demandé, combien Lizbeth Rodríguez a gagné avec Exposer les infidèles?

La belle youtubeuse a été claire dans ses réponses et a souligné qu’elle avait un accord et que le nombre de visites et d’autres profitait à l’entreprise et non à elle personnellement.

