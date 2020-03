Lizbeth Rodríguez, questions épicées avec son ex Tavo Betancourt | Instagram

Youtuber Lizbeth Rodríguez a partagé une vidéo montrant la grande proximité entre elle et Tavo en répondant à des questions apparemment évidentes, “Questions épicées avec Tavo Betancourt.”

Rodriguez et Betancourt ils ont maintenu une relation assez fort et aimant parce que les deux travaillaient à Badabun et l’amour qu’ils avaient à l’époque était très grand.

Bien qu’ils aient fini et c’est Lizbeth qui a donné le visage pour confirmer qu’ils n’étaient rien Tavo a cessé de lui parler certain temps

Après un certain temps, ils ont tous deux décidé de se parler à nouveau, on pensait même que les deux reviendraient pour avoir une relation amoureuse comme avant.

Dans les vidéos passées, cette année 2020 ils ont décidé de limer les bords rugueux et réenregistrer des vidéos ensemble parce qu’ils le veulent ou non, le fait d’être ensemble crée une controverse et attire l’attention des fans de Rodriguez et de Betancourt.

Commencer les questions avec ailes épicées Ils visaient à obtenir le plus d’informations de Tavo que de nombreux fans étaient curieux de savoir.

Une des réponses de Tavo Ce qui a attiré son attention, c’est quand Lizbeth a été informé, lui disant qu’il l’aimait beaucoup et qu’il aurait aimé rester avec elle beaucoup plus longtemps.

Une autre des surprises de la nuit fut la jalousie de Betancourt envers “la relation” entre Lizbeth et Celeste Pellegrini, même si le bon sait que Celeste aime son petit ami, il n’y aurait pas eu de problème.

Les questions qu’il a posées à son ex ont été posées par des fans “Je ne veux même pas savoir ça”Mais qu’est-ce qui vous manque dans notre relation? C’était l’une des questions posées par les fans.

“Quel que soit le jour, demain après-midi ou le soir, je pense que j’étais tel qu’il était, je n’avais pas à regarder quoi que ce soit, je n’avais pas à m’occuper de quoi que ce soit, vous avez complètement compris ce que j’étais”, a déclaré Tavo.

