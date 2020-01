Photos Lizbeth Rodríguez sans sous-vêtements devient une princesse audacieuse. | Instagram

Qui dit que les princesses sont ennuyeuses? Lizbeth Rodríguez a complètement changé cette perception et a montré qu’elle peut être une princesse aussi longtemps qu’elle le souhaite et elle l’a montré avec une robe élégante mais audacieuse qui a révélé qu’elle ne portait pas de sous-vêtements.

La belle Lizbeth dans ses publications les plus récentes a opté davantage pour des costumes élégants et des robes longues, mais sans perdre son contact audacieux et coquette qui le caractérise.

Dans sa dernière publication, il a bouleversé le cœur des internautes sans avoir à en montrer trop, car la seule chose que sa superbe robe a vraiment montré de son anatomie pour sa jambe bien tournée qui a rendu plus d’un nerveux sur les réseaux sociaux.

The Girl of Exposing Infidels a été vue sur Instagram dans une élégante robe bleu vif avec une ouverture assez prononcée dans sa jambe qui a révélé qu’elle ne portait pas de sous-vêtements. Les photographies étaient différentes avec les costumes qu’il partageait pour ses disciples.

La célèbre youtubeuse a récemment révélé qu’elle avait une super dette dans un grand magasin célèbre, le révélant dans une vidéo téléchargée sur son Instagram officiel.

Liz apparaît sur l’enregistrement en disant: “Les amis se souviennent que je leur avais dit que j’aurais dû être à Coppel pendant de nombreuses années, eh bien … Combien de temps je vous l’ai dit?”

À cette époque, la travailleuse du célèbre magasin révèle la dette scandaleuse de Rodriguez, qui remonte à 2016, car elle s’élève à 47671 pesos mexicains, de sorte que la conductrice a été assez surprise par le montant élevé qu’elle devait.

Lizbeth a tenté de négocier, mais ils lui ont dit que ce n’était pas possible, alors un peu triste, il a décidé de retirer sa carte de débit et de rembourser sa dette, qui n’était pas petite, car convertie en dollars est d’environ 2533 dollars.

