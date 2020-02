Lizbeth Rodríguez va lancer un projet avec Laura Bozzo, s’occuper des infidèles | Instagram

Le fameux youtuber Lizbeth Rodríguez à travers ses histoires dans Instagram Il a partagé deux vidéos où il apparaît avec Laura Bozzo, faisant des plans pour un projet, tous deux donnent un message fort: prenez soin des infidèles.

Bien qu’il ait travaillé pour la télévision pendant de nombreuses années Laura Bozzo Il a décidé de donner un tour à la conduite pour ce qu’il a barboté dans le monde des youtubeurs.

Pendant quelques semaines, il a annoncé qu’il quitterait la télévision et l’échangerait contre Youtube, laissant un message puissant à ses disciples.

“Très bientôt ma nouvelle chaîne YouTube pourra s’abonner et regarder des contenus totalement différents. Vous me connaîtrez sans censure et quoi que vous vouliez me consulter écrivez-moi pour ma section Laura Dime”.

Ils ont tous deux partagé des vidéos sur leurs comptes respectifs, et même Bozzo a posté une photo des deux sur son Instagram, ils avaient l’air très proches comme s’ils se connaissaient depuis des années.

Dans l’une des vidéos, Laura a déclaré que lizbeth était son successeur, les deux sont sûres qu’avec le projet que beaucoup lanceront “infidèles” Ils devraient avoir peur et prendre bien soin d’eux.

Les deux ont beaucoup à voir avec les projets dans lesquels ils ont travaillé séparément d’une part, Laura Bozzo a commencé en tant que présentatrice de télévision depuis 1993 mais grâce à son programme “Laura en Amérique” a commencé à devenir encore plus connu.

Dans ce programme, les couples ont été invités à raconter des histoires d’infidélité qui leur étaient arrivées, entre autres problèmes, également pendant le programme, l’infidélité a été signalée.

Par la suite, il y a eu une confrontation entre les parties à la fin du programme Laura Cecilia Bozzo Rotondo (nom complet du chauffeur) a aidé autant que possible les victimes.

D’un autre côté Lizbeth Rodriguez Il a fréquenté différents endroits, généralement où il y avait des couples, demandant s’ils étaient un couple et offrant de l’argent en échange de la vérification de leurs téléphones portables, parfois il a trouvé des conversations ou des photographies compromettantes et à d’autres moments la fidélité a triomphé.

Sûrement le projet que les deux réaliseront ce sera assez intéressant, nous devrons attendre pour savoir ce qu’ils prévoient.

