Lizzo, Eillish, Rosalia avec plusieurs nominations au Spotify pre Grammy

Les chanteurs Lizzo, Lil Nas X et Billie eillish, Qui a célébré sa candidature au meilleur nouvel artiste jeudi soir dernier.

Ce qui précède s’est produit lors de l’événement annuel de Spotify en l’honneur des artistes révélateurs; Lizzo, Lil Nas X et Billie Eilish, qui chantaient doucement avec son frère et producteur de piano.

Pour sa part, Lizzo cria-t-il fort et la Rosalía espagnole, également nominée pour le meilleur nouvel artiste, avait un invité spécial: le reggaeton portoricain Ozuna pour l’accompagner dans le succès “I x You, You x Me”.

Le responsable de l’ouverture de cet événement était le chanteur Lizzo, qui a interprété les chansons pour une grande foule dans le monde de la musique lors du spectacle à Los Angeles.

Êtes-vous heureux d’être ici? », A-t-il demandé. «Suis-je le premier à agir aujourd’hui? Je vois qu’ils n’ont pas encore été libérés. Nous allons lâcher prise (impolitesse). »

La chanteur, nominée avec huit mentions, a imposé son charisme sur scène et il a gagné le public en jouant les populaires “Good as Hell” et “Truth Hurts” qui ont été nominés pour l’enregistrement et la chanson de l’année.

De son côté, l’artiste, Eillish Participez aux mêmes honneurs avec «Méchant», Qu’elle interprétait habillée en surligneur néon, brillait autant par sa performance que par sa tenue.

J’ai l’air extra (grossièreté). Ce costume est stupide », a-t-il dit. “Si je voyais quelqu’un utiliser ça …”

Les Grammys sont dimanche », a déclaré Eilish, qui concourt pour six gramophones en or. “Cette (grossièreté) est folle.”

Quant à Lil Nas X, nominé avec six prix éclatant d’énergie sur scène après avoir interprété des chansons comme “Panini”, “Rodeo” et “Old Town Road”, surprenant le public avec Cyrus

L’espagnol Rosalia, qui mélange le flamenco traditionnel avec des sons de reggaeton et de trap, a remporté le Latin Grammy pour l’album de l’année en novembre avec “El mal querer”, qui participe également dimanche à la prix au meilleur album latin de musique rock, urbaine ou alternative.

Il était l’un de ceux qui ont complètement saisi étape, soulignent-ils avec une chorégraphie très planifiée et la compagnie de danseurs qui ont fait correspondre leur énergie en même temps aux acclamations les plus élevées.

C’est un grand honneur d’agir ici ce soir, vraiment, car j’admire vraiment tous les artistes qui se produisent ici aujourd’hui », a déclaré la star espagnole.

