Lizzo est prêt à lancer une ligne de string avec Tommy Hilfiger

Lizzo est prête à devenir coquine avec Tommy Hilfiger.



En décembre, Tommy Hilfiger a révélé qu’il souhaitait travailler avec Lizzo. Maintenant, la pop star en rupture a confirmé que Hilfiger avait effectivement tendu la main, et elle a déjà jeté son dévolu sur son article de signature avec le designer emblématique: les tongs.

C’est dimanche que TMZ a rattrapé la chanteuse le lendemain du jour où elle a remporté le prix de l’artiste de l’année aux NAACP Image Awards. Ils l’ont informée de la déclaration antérieure de Hilfiger alors qu’elle confirmait qu’il prenait contact. Bien qu’elle ne soit pas trop bavarde sur ce dont ils ont discuté, elle a exprimé son intérêt à travailler sur une ligne de sous-vêtements coquins qui ont coloré son personnage public.

En bonne place, décembre a également marqué le moment où Lizzo arborait une robe découpée au bord du court lors d’un match des Lakers qui montrait ses atouts vêtus uniquement d’un string noir. Elle a provoqué une agitation lorsqu’elle a commencé à twerk alors que le jumbotron était concentré sur elle à l’époque.

Tommy Hilfiger n’est certainement pas étranger à la création de styles emblématiques et inclusifs à l’ère numérique. Le plus mémorable, il s’est associé à Zendaya pour créer une ligne dans des tailles et des longueurs étendues pour accueillir à la fois les femmes de grande taille et les femmes de grande taille. Le temps dira ce qui s’actualise, le cas échéant, à partir d’une étincelle Lizzo.

