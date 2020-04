Lizzo ne peut pas faire le café viral Dalgona, mais ‘A’ pour l’effort

La quarantaine a rendu difficile de se livrer au café glacé de notre café préféré, alors Internet a trouvé une solution – le café Dalgona. La recette super simple et la présentation photogénique ont repris les médias sociaux. Même les célébrités se rallient à la tendance. Mais lorsque Lizzo a décidé d’essayer le café Dalgona, les résultats ont été loin d’être spectaculaires.

Lizzo | David Crotty / Patrick McMullan via .

Lizzo est une femme talentueuse

Avec trois Grammys à son actif, Lizzo est l’un des meilleurs artistes musicaux de la décennie. Ses multiples chansons à succès, dont Juicy, Truth Hurts et Good As Hell, ainsi que son attitude égoïste, ont fait de Lizzo un modèle pour les femmes et les jeunes filles du monde entier. Selon l’artiste elle-même, Lizzo a toujours voulu aider ses fans à s’aimer eux-mêmes.

“C’était l’objectif – aider à apporter un certain type de changement positif et d’influence positive au monde et à la façon dont nous nous sentons et cela commence vraiment à se produire maintenant”, a déclaré Lizzo lors d’une interview rapportée par le Daily Mail. Elle reconnaît l’impact de sa musique et c’est vraiment quelque chose dont on peut être fier.

“Maintenant, il y a toute une nouvelle génération d’enfants qui écoutent de la musique”, a-t-elle dit, “qui les encourage à s’aimer et à accepter leur corps.”

Qu’est-ce que le café Dalgona?

Des photos du café Dalgona sont partout sur Instagram. La boisson est incroyablement photogénique en raison de son apparence douce en couches et moelleuse. Créé par des blogueurs culinaires en Corée du Sud, le café Dalgona tire son nom d’un bonbon coréen au caramel avec une couleur et une texture similaires.

Une autre raison pour laquelle le café Dalgona a décollé si rapidement est qu’il est incroyablement facile à préparer. Seuls quatre ingrédients sont nécessaires – café instantané, sucre, eau chaude et lait.

Commencez par verser un rapport 1: 1: 1 de café instantané, de sucre et d’eau. Il est recommandé de commencer environ deux cuillères à soupe de chacun. À l’aide d’un batteur à main électrique, mélangez les ingrédients jusqu’à ce que ce soit un mélange moelleux de couleur caramel et des pics fermes, semblables à une meringue.

Ensuite, sortez un verre et remplissez à moitié de lait. Garnir du mélange de café crémeux et déguster. Vous voudrez probablement mélanger les deux couches avant de boire, mais les photos sont plus belles lorsque les couches sont séparées. Et, bien sûr, si vous faites pour les médias sociaux, c’est la chose la plus importante.

Comment Lizzo n’a pas réussi à faire du café Dalgona

Ennuyé à la maison à cause de la quarantaine, Lizzo a décidé de se lancer dans la tendance du café Dalgona. Elle a posté une vidéo de sa tentative sur Tik Tok, mais malheureusement, cela ne s’est pas très bien passé. En témoigne sa légende, qui disait: «Sh * t don’t work».

La vidéo commence avec Lizzo, l’air optimiste et excité d’essayer la recette, posant avec un pot de café instantané. Mais à mesure que la vidéo progresse et que sa création ne parvient pas à former un mélange moelleux, elle devient plus découragée. Il se termine avec Lizzo jetant la recette de côté, et versant à la place du café glacé acheté en magasin dans du lait, et buvant avec son majeur.

Le problème avec la technique de Lizzo est qu’elle n’a pas utilisé un batteur électrique à main. Au lieu de cela, elle a essayé d’utiliser un fouet. La vidéo originale de Dalgona dit que le mélange à la main est une option, mais il est vraiment difficile de mélanger suffisamment à la main pour obtenir la texture souhaitée. C’est possible, mais vous allez probablement vous retrouver avec un bras et un poignet endolori avant de prendre votre café. Si Lizzo avait utilisé un mélangeur éclectique, elle aurait probablement eu de meilleurs résultats.

Peut-être que Lizzo a juste besoin de s’en tenir à la musique; elle est fantastique à ça. Espérons que cette quarantaine se terminera bientôt, afin que Lizzo et tous les autres puissent revenir à ce dans quoi nous sommes bons.