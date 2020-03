Lizzo répond à Blueface tirant son coup de feu

Blueface devra peut-être combattre Akademiks pour Lizzo.



Blueface et Lizzo seront-ils le visage de #RelationshipGoals dans les prochains mois? Cela pourrait très bien être le cas. Dans une récente interview sur le Real 92.3 LA où son escroquerie était en plein effet, le rappeur a mis un masque mais a admis qu’il avait encore des relations sexuelles, malgré les responsables de la santé exigeant que tout le monde pratique la distanciation sociale. “Même si elle a un coronavirus, je continue de baiser”, a-t-il plaisanté.

La question a ensuite été posée de savoir s’il allait écraser Lizzo si elle avait un coronavirus. “J’ai fait frapper quelques grosses chiennes de ma journée, tu me sens?” Il a admis avec un sourire qui pouvait être vu à travers le masque. “Lizzo, appelle-moi, bébé. C’est une grosse charge. Je pourrais avoir besoin d’un n *** a supplémentaire, tu me sens?” Il ajouta. “Lizzo, si tu es là et que tu l’entends. Appelle-moi, bébé. Appelle-moi,” conclut-il.

Bien qu’il ait été interrogé sur Megan Thee Stallion et Rihanna juste avant, il a pris le clip sur Lizzo et l’a partagé sur sa page Instagram. “Ils posent des questions auxquelles je viens de répondre”, at-il sous-titré.

Il n’a pas fallu longtemps à Lizzo pour entendre ses commentaires. Bien qu’elle n’ait pas eu à dire grand-chose, une image parle mille mots, alors elle laissa son piège de la soif parler avec la simple légende «Blueface babyyy».

Découvrez sa réponse à Blueface ci-dessous.

