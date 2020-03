Lizzo s’attaque aux craintes de COVID-19 avec la méditation de masse sur Instagram

Lizzo a la réputation de prendre vraiment soin du bien-être de ses fans. Elle aime diffuser des messages inspirants et encourage une image corporelle positive pour tout le monde. En cette période de panique du coronavirus, son attitude n’est pas différente. Voici comment Lizzo tend la main aux fans et les aide à gérer la peur et le stress.

Lizzo accueille un groupe de méditation sur Instagram

Des événements musicaux partout aux États-Unis ont été annulés pour empêcher la propagation du Coronavirus, y compris plusieurs apparitions au festival de Lizzo. La semaine dernière, au lieu de mettre en vedette le Houston Rodeo, elle a tendu la main aux fans de manière plus sûre – via Instagram.

Lizzo a publié une vidéo avec la légende «Parce que je t’aime. Une méditation et un mantra pour promouvoir la guérison pendant cette crise mondiale. Utilisez à votre rythme. Je t’aime!”

Alors que la vidéo s’ouvre, Lizzo se tient au-dessus d’un groupe de cristaux, joue de la musique de flûte apaisante et brûle le palo santo, qui est utilisé pour effacer l’énergie d’une pièce. Elle guide ensuite ses fans à travers des exercices de respiration et une méditation guidée.

“Il y a la maladie, et puis il y a la peur de la maladie”, a déclaré Lizzo, alors qu’elle préparait ses fans pour la méditation. «La peur peut propager tant de haine et d’énergie négative. Je voulais responsabiliser tout le monde et vous faire savoir que vous avez le pouvoir. Nous avons tous le pouvoir. Vous avez le pouvoir d’éliminer la peur. Nous avons le pouvoir de réduire la peur qui s’intensifie. Il s’agit d’une pandémie très grave. C’est une chose très sérieuse que nous vivons tous ensemble. Que ce soit une bonne chose ou une chose tragique – la seule chose que nous aurons toujours, c’est l’unité. Nous serons toujours connectés sur cette planète. “

Ses fans semblaient aimer la vidéo, publiant des commentaires encourageants et la remerciant pour son soutien. «Magnifique, apaisant et exactement ce dont j’avais besoin en ce moment. Merci », a écrit un utilisateur.

Il y aura une autre vidéo de méditation de Lizzo

La vidéo a été un tel succès que Lizzo a maintenant des plans pour un autre. Récemment, elle a posté une photo d’elle portant un masque facial, avec la légende suivante: «La méditation 1 était avant l’auto-quarantaine de masse. La méditation 2 arrive demain. Purifions nos espaces domestiques et réunissons-nous pour réduire la peur. Protégez-vous les uns les autres et respectez la distance sociale, mais renforcez notre connexion. Demain (samedi) matin. Qui est avec moi?”

Peut-être que cela deviendra une fonctionnalité régulière sur le compte de Lizzo? Il y a certainement beaucoup de gens qui pourraient utiliser les avantages de la relaxation.

Lizzo aide partout où elle le peut

Lizzo | Gary Gershoff / .

Aider ses fans à faire face à la peur n’est pas la seule chose que Lizzo fait pour lutter contre les problèmes de coronavirus. Pendant la vidéo de méditation, elle mentionne également son désir d’aider les enfants qui dépendent d’un déjeuner gratuit à l’école. Les cours dans tout le pays étant annulés, ces enfants peuvent avoir faim sans avoir accès à leurs repas normaux. Lizzo a déclaré qu’elle envisageait actuellement des options avec son équipe pour la meilleure façon de résoudre ce problème.

Mais il y a un autre problème sur lequel elle a déjà pris des mesures. Selon Rolling Stone, Lizzo et plusieurs autres artistes, dont Stevie Nicks, Gwen Stefani et John Mayer, ont tous signé une lettre adressée au président Trump et au Congrès, demandant un allégement financier à ceux du secteur de la musique, dont le travail a été interrompu. en raison d’annulations de coronavirus.

«Les hommes et les femmes qui travaillent sans relâche pour apporter de la musique live aux fans ne peuvent pas travailler à domicile et n’ont pas d’autre moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille…», indique la lettre. Il est important de noter que ces artistes ne demandent pas eux-mêmes une aide financière, mais la lettre rappelle au lecteur que “les concerts ne concernent pas seulement la tête d’affiche”. Les vendeurs de billets, les machinistes, les équipes de production, les danseurs, la sécurité et tant d’autres professions dépendent des événements musicaux pour leur subsistance.

Bien que soutenir ceux de l’industrie de la musique soit une idée géniale, il est important de se rappeler qu’ils ne sont pas les seuls touchés par les arrêts. Les Américains dans tout le pays pourraient bientôt faire face à des difficultés financières à cause de ce virus. Espérons que Lizzo continuera ces vidéos de méditation pour nous aider tous à gérer le stress.