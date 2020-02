Lloyd Banks annonce une série de dates de tournée

Le rappeur de G-Unit Lloyd Banks se rend au Canada pour une brève et inattendue tournée.



La question de la retraite de Lloyd Banks de la musique n’a pas encore reçu de réponse officielle. Bien qu’il se soit précédemment plaint que le climat n’était pas intéressé par un nouveau projet du roi de la punchline, autrefois vénéré, l’accueil brillant a certainement prouvé le contraire. Le soutien est devenu si motivant que Joe Budden a récemment confirmé que Banks «préparait» quelque chose, ce qui implique fortement qu’un nouveau projet était en préparation. Maintenant, Banks a annoncé une série surprenante de dates de tournées canadiennes, alimentant le récit selon lequel 2020 verra le rappeur G-Unit revenir une fois de plus.

Scott Gries / .

Cette nuit même, Banks se rendra à Québec, au Canada, pour faire une halte à la soirée 4:20 de The Bud Shack. Le 7 février, il rejoindra Sault Ste. Marie Ontario, Canada. Pour terminer, un spectacle aura lieu à Sudbury, Ontario, Canada, le 8 février. On ne sait pas ce qui l’a attiré vers ces marchés particuliers plutôt que vers les arrêts attendus à Montréal, Québec et Toronto, mais c’est quand même formidable de voir Banks reprendre la route.

Espérons que cette chaîne annonce l’arrivée d’une tournée complète, pouvant même coïncider avec la sortie de nouvelles musiques. Le jeu a encore besoin de Lloyd Banks. Découvrez plus de détails via la page IG des banques ci-dessous.

.