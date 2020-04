LMB a confirmé ne pas commencer en mai

Mexico.- Le président de la Ligue mexicaine de baseball (LMB), Horacio de La Vega, a annoncé dans un communiqué de presse que les conditions n’étaient pas en place pour le début de la saison 2020, un scénario alternatif avait été fixé pour le 11 septembre prochain, Mai, cependant, ne sera pas réalisable, de nouvelles alternatives sont donc en cours d’élaboration.

Priorisant la question de la santé et évitant la propagation du virus covid-19 parmi tous les membres de la famille du baseball au Mexique, De la Vega maintient une communication constante avec les membres du LMB pour continuer à étudier différents scénarios.

Le manager a détaillé dans son message les points et priorités les plus pertinents à ce moment de son mandat, au bénéfice de toutes les parties impliquées dans le baseball national:

Je veux partager avec vous que cette semaine, nous devrions commencer notre saison 2020, sans aucun doute, tout le monde a cette illusion d’avoir assisté aux stades et de soutenir nos équipes, assurez-vous que ce sera bientôt une réalité, mais avant cela, nous devons rester en bonne santé et en profiter des espaces pour rester à la maison en famille.

Les cinq thèmes importants

1. Coordination

Depuis le début de l’éventualité, la Ligue a maintenu une étroite coordination avec les autorités sanitaires fédérales. De même, nous avons été en contact et informé tous les clubs LMB, en restant au courant des différentes difficultés qui prévalent dans chaque cas.

La prise de décision de la LMB réside dans sa pleine autonomie, qui veillera aux intérêts de ses joueurs, arbitres, sponsors, partenaires commerciaux et institutionnels, bien sûr son Assemblée et tous les collaborateurs qui font directement ou indirectement partie de notre circuit. Une fois ces résolutions déterminées, elles seront dûment informées aux entités associées.

De la même manière, nous avons établi une communication étroite avec Omar Canizales, président de la Ligue mexicaine du Pacifique, afin de discuter délibérément des scénarios entre les ligues et de rechercher un début et une fermeture coordonnés, en cherchant surtout à atténuer toute affectation qui pourrait survenir. au détriment des joueurs et des hobbies respectifs.

De plus, nous avons maintenu une communication constante avec: ProBeis, la Confédération mondiale de baseball et de softball (WBSC), la Ligue de baseball mineure (MiLB) et la Ligue majeure de baseball (MLB), afin d’échanger des expériences et des informations qui nous permettent d’affronter de manière pratique l’incertitude.

2. Scénarios pour la saison 2020

Nous avons prévu des scénarios alternatifs avec l’intention d’être prêt à convoquer une pré-saison et à commencer notre Ligue à différentes dates. De toute évidence, nous ne serons pas en mesure d’ouvrir le 11 mai, mais nous sommes préparés et coordonnés pour commencer la saison 2020 au cours des mois suivants et avec autant de matchs que possible; envisager différents rôles de jeu, qui sont réalisables selon la logistique, le fonctionnement, la compétition et le divertissement.

3. Accompagnement des membres de nos équipes

Un autre point fondamental réside dans le soutien des joueurs, des membres du personnel d’entraîneurs et des arbitres. Dans ce cas, les propriétaires de l’équipe ont fait des efforts importants et apportent ainsi, à court terme, un soutien aux membres des listes respectives, afin qu’ils puissent affronter le temps d’attente avec dignité pour commencer la saison 2020.

Dans le même temps, le LMB s’est arrangé pour soutenir les arbitres, afin qu’ensemble et en équipe, nous prenions tous de l’avance.

4. Jeux olympiques de Tokyo 2020

Il est également important de se rappeler que l’équipe nationale mexicaine qui participerait aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 devra attendre jusqu’en 2021, comme l’ont annoncé le Comité international olympique (CIO) et le comité d’organisation ces derniers jours.

Sans aucun doute, un coup dur pour notre équipe nationale et pour tous les athlètes mexicains qui constitueraient notre délégation nationale. Dans un sens positif, chacun aura l’opportunité de continuer à préparer et perfectionner ses techniques pour atteindre une rencontre imbattable avec l’histoire.

5. Reconnaissance totale

Je ne peux laisser passer ces lignes pour remercier la patience et la solidarité que les sponsors, les chaînes de télévision, les fournisseurs ont eu, ainsi que les personnes qui rendent possible le fonctionnement de la Ligue, de ses équipes et de ses stades.

Je profite de ce message pour exprimer notre profonde gratitude aux héros qui sauvent des milliers de vies aujourd’hui au Mexique et dans le monde entier: médecins, paramédicaux, infirmières, infirmières et tout le personnel de santé des hôpitaux publics et privés. Dans cette optique, nous continuerons à mettre en œuvre des initiatives telles que celle proposée par le Club Pericos de Puebla, à laquelle les autres Clubs se sont joints, afin de redonner à leur grand effort. Nous voulons que vous ressentiez le baseball comme le sport qui sera avec vous dans les bons moments et pas si bien, réitérant que les maisons des 16 clubs de la Ligue mexicaine de baseball sont aussi leurs maisons.

Enfin, ce jeudi dans le monde entier, l’annulation possible de la World Baseball Classic, qui se tiendra au début de l’année prochaine, a été évoquée, la saturation du calendrier 2021 serait la principale raison, en se souvenant que le tournoi olympique de baseball est sur le point d’être joué dans le été 2021.

