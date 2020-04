LMP apporte des modifications pour optimiser le temps de jeu

Guadalajara,– Rejoignant la tendance mondiale en matière d’optimisation du temps dans les matchs de baseball, l’Assemblée des présidents de la Ligue mexicaine du Pacifique a approuvé plusieurs ajustements au règlement intérieur.

À partir de la saison LMP 2020-2021, certaines mesures seront appliquées pour accélérer le temps de jeu, bon nombre de ces mesures ont déjà été prises dans les tournois de la Major League Baseball, la World Baseball Confederation (WBSC). et la série des Caraïbes.

Tout d’abord, la base sur balles est volontairement adoptée automatiquement, par conséquent, le lanceur n’aura pas à effectuer les quatre lancers qu’il faisait habituellement pour accorder le passeport «automatique».

Un autre changement dans le règlement intérieur sera le nombre limité de visites au monticule par le personnel d’encadrement, soit le manager soit un coach.

Une horloge sera également installée, pour limiter le temps entre lancer et lancer pour le lanceur, et ainsi donner plus de dynamisme au match.

À partir de la saison 2020-2021, la “mort subite” sera utilisée lors de l’atteinte de la douzième manche, plaçant le coureur au deuxième but au début de l’épisode pour l’équipe qui correspond au tour de la batte.

Cette mesure ne sera appliquée que pendant le rôle régulier, c’est-à-dire qu’en post-saison, la “mort subite” est éliminée.

HLG

