‘Lo de Évole’, le portrait de l’involution de notre société depuis une cellule de prison

Jordi Évole est enfin de retour. Après avoir laissé «Saved» entre les mains de Gonzo, le journaliste a voulu se lancer dans une nouvelle aventure dont nous avions à peine les données, jusqu’à présent. Ce dimanche 2 février est né le Sixième ‘Lo de Évole’, un nouveau format qui vient de la main de Producciones del Barrio et est dirigé et présenté par le Catalan. Bien que cela semblait impossible, il a réussi à créer ce qui est sans aucun doute son espace le plus personnel, le plus intime et peut-être le sien. ‘Lo de Évole’ est un pari différent, qui bien que beaucoup se souviennent d’autres créations du journaliste, il va beaucoup plus loin et compte beaucoup plus qu’il n’y paraît à première vue. ‘Lo de Évole’ finit par être un portrait fidèle de notre société.

«La chose Evole»

Peut-être, pour Jordi Évole, il n’a pas été facile de trouver l’idée qu’il a finalement développée dans ce programme et peut-être tout au long de cette période, il a craint ce que la journaliste Gemma Nierga l’avertit dans le premier épisode: “Ils vous diront que c’est comme” Sauvé “”. Parce que oui, beaucoup de «Lo de Évole» peuvent vous rappeler «Saved»; pour l’esthétique, pour le type d’interview, pour la narration ou simplement pour le grand poids que le journaliste a tout au long de la livraison, mais ce format est quelque peu différent. C’est un programme dans lequel au-delà de rendre hommage à Jesus Quintero et à son format «Corde de prisonniers», des histoires d’innombrables personnes sont connues, connues et anonymes, dont les témoignages peuvent rencontrer une société comme la nôtre, plein de lumières et d’ombres, de complexes et de problèmes.

Quintero, professeur pour Jordi Évole

Pour Évole, Jesús Quintero est un vrai professeur; c’est pour tout le travail qu’il a fait de son temps et pour tout ce qui l’entoure, est quelqu’un d’unique et de différent dans lequel le catalan s’est inspiré de cette époque. Par conséquent, le premier versement de «Lo de Évole» Cela finit par être un voyage à travers le processus de création de ‘Prison Rope’, qui était peut-être le projet le plus personnel et unique de l’Andalousie. En plus de 50 minutes, nous savons ce que personne ne sait sur la naissance du format et ses conséquences, nous entrons dans ce qui était sans aucun doute une expérience télévisuelle unique et grâce à cela nous finissons par connaître le côté le plus inconnu qui est l’un des présentateurs qui domine le mieux le genre de l’interview télévisée.

«La chose Evole»

Évole ouvre dans ce nouveau format un chemin pour l’atteindre, ce qui n’est pas facile pour lui. Pourquoi le communicateur voulait-il s’écarter des médias? Qu’est-ce qui rend difficile la conduite d’une interview? Jesús Fernández, un journaliste qui a réalisé l’une de ses dernières interviews il y a des mois, réfléchit à Évole à ce sujet. “Peut-être qu’il ne veut pas le faire de peur d’être interrogé davantage sur des questions qui ont à voir avec le rose qu’avec son travail”, dit le journaliste, racontant également que tout au long de son discours, Quintero a voulu parler, et beaucoup, de “Corde de prisonniers”, ce format qui n’a pas réussi pour le public, mais qui a fini par devenir un véritable Format culte de notre petit écran. Un format qu’Évole a voulu prendre de nos jours, pour dire ce que personne ne raconte sur le monde de la prison, comme l’a fait Quintero.

Un voyage de trois mois dans 35 prisons

Parce qu’en l’an 96, Quintero a décidé de commencer une aventure qui a duré trois mois dans laquelle il est entré dans 35 prisons pour interroger plus de 100 prisonniers. “Tout ce qui est sorti, c’est parce qu’ils voulaient le raconter … parfois nous sommes allés en prison et là les prisonniers ont proposé de nous raconter leurs histoires”, explique l’un des rédacteurs en chef de l’espace, qui raconte également que “les institutions pénitentiaires nous mettent beaucoup installations “. Et précisément, il y a la clé de «Cordes de prisonniers»: le gouvernement n’a pas empêché le tournage de ce format, de plus, il a aidé à ce que cela puisse être fait, il a contribué à mettre en lumière la télévision dans ce qui se passe à l’intérieur de ces quatre murs dans lesquels des milliers de personnes sont enfermées pendant des années.

Il l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Justice Juan Alberto Belloch était très responsable, qui en son temps n’a pas posé de problème pour la promotion de cet espace. Évole s’entretient également avec lui, avec qui il réfléchit à la différence de liberté qui était à son époque et qui existe aujourd’hui. “Je ne regrette pas de l’avoir fait. Cela a été fait à une époque où les prisonniers pouvaient encore être traités comme des personnes (…) Maintenant, nous sommes dans une phase où chaque sanction est considérée comme courte, par exemple “, explique le politicien, qui considère que” la corde de la prison “était nécessaire parce que” nous devons éduquer le citoyen, nous devons nous battre pour cette réinsertion sociale, plus ils sont traités comme des personnes, mieux c’est. “ Il considère également qu’à son époque il y avait plus de courage politique qu’aujourd’hui et “plus de gens voulant changer”. Par conséquent, le politicien applaudit que quelqu’un comme Oriol Junqueras puisse parler à une caméra de télévision. Il le juge nécessaire et juste, même.

«La chose Evole»

Il n’a rien eu de facile

Mais pour arriver à ce témoignage et à tout le monde que nous verrons dans l’émission tout au long de la première saison, Évole n’a rien eu de simple; De plus, cela a été beaucoup plus compliqué que Quintero à son époque. Oui, il est curieux que 25 ans plus tard, pour un journaliste, il soit plus compliqué de faire un tel format. Le Catalan explique qu’après un entretien avec Fernando Grande-Marlaska, il a demandé le temps de former un gouvernement pour commencer à travailler ensemble et autoriser leur entrée dans les prisons espagnoles, une attente qui se poursuit aujourd’hui malgré l’accord récent conclu entre PSOE et Podemos. Pour lui, le journaliste finit par profiter dans ‘Lo de Évole’ qu’en Catalogne les pouvoirs pénitentiaires sont transmis pour pouvoir faire un pas en avant, entrer dans les prisons catalanes et montrer les dizaines, les centaines d’histoires de personnes anonymes qui ont quelque chose à dire, qui ont une vie dans ces quatre murs à raconter. Malgré les problèmes, Évole se bat dans ce format pour montrer cette réalité que beaucoup ne veulent pas montrer.

Et oui, c’est “ Lo de Évole ”, un programme dans lequel nous voyons Jordi Évole avec ses parents, travaillant à l’écriture avec son équipe, avouant ses insécurités et montrant ce qui est sans aucun doute son côté le plus personnel. ‘Lo de Évole’ est un programme qui rend hommage à ‘Sane of prisonniers’ et qui le porte encore aujourd’hui, à faire un portrait de notre société et à donner la parole aux personnes qui purgent leur peine et qui vivent cachées du reste du monde. société C’est un format qui parle de ces prisonniers et de Quintero mais aussi Cela en dit long sur nous, sur nos peurs et nos complexes. De notre société, en bref.

.