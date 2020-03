‘Lo de Évole’ prépare une livraison spéciale de la quarantaine des coronavirus avec Jordi Évole depuis son domicile

Toutes les chaînes adaptent leur programmation à la nouvelle situation dans laquelle l’Espagne se retrouve avec l’Etat d’alerte pour la crise des coronavirus. Donner la priorité aux espaces informatifs pour proposer toutes les actualités, les médias réajustent leurs horaires et leurs grilles pour offrir aux téléspectateurs toutes les données nécessaires avec différents spéciaux et sans tenir compte de nombreux autres espaces.

Jordi Évole, dans «Lo de Évole»

Le 2 février, Jordi Évole est revenu à la télévision avec «Lo de Évole», une émission centrée sur la vie en prison et ses conséquences, se concentrant chaque semaine sur un thème spécifique de cet environnement. Cependant, Aujourd’hui lui a fait changer les plans pour la livraison du 22 mars, en le consacrant cette fois au confinement que nous vivons en Espagne.

Grâce à une conversation WhatsApp dans laquelle l’équipe du programme a informé le présentateur de ce changement, c’est ainsi que cette nouvelle a été diffusée via les réseaux sociaux. “Voici la chose: puisque tout est si exceptionnel, dimanche, nous allons sauter le thème de la prison et faire un programme spécial de quarantaine“, ils communiquent à Évole et donc à tous les adeptes.

????????????????????

?????????????????????????????????????????

Je ne m’attendais pas à ce que le travail à domicile, avec peu de ressources, fasse une annonce aussi intéressante.

Félicitations.

Déjà si pour la prochaine annonce de la spéciale du dimanche, téléchargez l’iMovie ou quelque chose comme ça … @LoDeEvole https://t.co/xUCCzh7gdF

– Jordi Évole (@jordievole) 17 mars 2020

Avec des personnes anonymes et connues par Skype

De plus, la conversation explique que seront des histoires axées sur l’emprisonnement, avec des déclarations de personnes anonymes et bien connues. Une équipe ne pourra pas se rendre à ces adresses, les interventions se feront donc via Skype. Il sera diffusé, selon son horaire habituel, dimanche à 21h25 sur laSexta. Ironiquement, Évole a partagé cette annonce amusante en citant: “Je ne m’attendais pas à ce que travailler à domicile, avec peu de ressources, vous fassiez une annonce aussi élaborée. Félicitations. Maintenant, si pour la prochaine annonce du spécial du dimanche, téléchargez l’iMovie ou quelque chose comme ça. . “.

