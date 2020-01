‘Lo de Évole’ sera présenté en avant-première le dimanche 2 février à laSexta et révèle qu’il traitera de la vie en prison

‘Lo de Évole’ annonce son arrivée à laSexta depuis des semaines, a accru le désir des fidèles adeptes de Jordi Évole de le revoir en action après sa marche de «Sauvé» après onze ans à la tête du programme. Déjà en décembre 2019, Raphaël a accompagné Évole dans un spot annonçant le retour du journaliste catalan après Noël. “A cette étape, nous verrons avant l’investiture que votre programme”, a plaisanté le chanteur dans l’annonce. Une blague très réussie pour le lien avec la politique et l’actualité qui caractérise le travail d’Évole et pour son succès avec les dates: le premier opus de «Lo de Évole» intervient quelques semaines après la formation du gouvernement. Le dimanche 2 février, le programme sera présenté en première le sixième.

«La chose Evole»

Le présentateur n’avait pas donné beaucoup d’indices sur le format de son nouveau programme, mais nous savons déjà grâce à la première promo diffusée à la télévision et partagée sur le compte Twitter du programme que ce programme explorera à quoi ressemble la vie en prison. Évole le définit comme “une série documentaire sur la prison et ses conséquences”. Pour approfondir le sujet, le journaliste interviewera d’anciens journalistes qui partageront leurs expériences avec lui en prison. Le journaliste souligne son intention non pas de juger, mais d’essayer d’écouter et de comprendre: “Quelque chose qui ne prend pas grand chose en cette période de punition”.

Visages bien connus

Parmi le personnel des personnes interrogées, il y a certains des détenus les plus connus de l’opinion publique ces dernières années. Vous pouvez entendre les témoignages, entre autres, de Sandro Rossell, ancien président du Football Club Barcelona qui a été emprisonné dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent; Francisco Granados, homme politique du Parti populaire qui était en détention provisoire pour son implication dans l’affaire punique; et Santiago Cobos, qui figurait parmi les prisonniers les plus dangereux d’Espagne et dont la figure a inspiré le personnage de Luis Tosar dans “Cell 211”.

Évole a également avoué ce qui a été son inspiration pour préparer ce premier opus: un livre intitulé “La corde des prisonniers”, écrit par le journaliste mythique Jesús Quintero, mieux connu du grand public comme “Le fou sur la colline”. Le livre est une chronique de la vie derrière les barreaux. Il est également à noter que Quintero participera également à ce premier programme de «Lo de Évole».

