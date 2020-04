L’obésité augmente le risque de diabète

Mexico.- Une cataracte est un nuage ou une opacité du cristallin qui provoque une perte de vision progressive et indolore, c’est aussi la principale cause de cécité au Mexique, on estime qu’environ 350 mille personnes en souffrent, selon Carlos Martínez Franco, médecin et porte-parole. de l’Association pour éviter la cécité au Mexique (APEC).

Selon le Mexican Journal of Ophthalmology, on estime que 90% des personnes malvoyantes dans le monde vivent dans des pays à économie émergente et plus de 80% d’entre elles ont plus de 50 ans. Elle affecte principalement les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les personnes marginalisées.

Les principaux facteurs de risque de développement de la cataracte sont le tabagisme, l’exposition aux rayons ultraviolets, les maladies systémiques telles que le diabète, l’utilisation prolongée de certains médicaments, les maladies oculaires inflammatoires et infectieuses, la couleur des yeux foncés, une mauvaise alimentation. , entre autres.

L’âge est également un facteur de risque important et est plus fréquent chez les personnes âgées de 75 ans, selon le Manuel d’informations médicales générales de Merck, une personne sur deux âgée de 75 ans en souffre tandis qu’une personne sur cinq en souffre. trouble à 65 ans.

Certaines caractéristiques de cette maladie sont une vision floue, le contraste est perdu, ils voient des halos ou des éclairs dans les lumières, car toute la lumière qui pénètre dans l’œil passe à travers la lentille, toute opacité de celle-ci bloque, déforme ou rend la lumière diffuse et provoque une vision défectueuse.

Le premier symptôme est généralement une vision floue, moins souvent une vision double se produit, l’individu peut remarquer que les couleurs apparaissent plus jaunâtres et moins vives, de plus la lecture peut devenir plus difficile car elle diminue la capacité de distinguer le contraste entre le clarté et obscurité des lettres imprimées sur une page.

Le médecin peut généralement détecter une cataracte par examen oculaire avec un ou un instrument appelé lampe à fente, qui permet une inspection détaillée du cristallin et d’autres structures de l’œil.

Actuellement, dans les pays développés, les gens peuvent traiter les cataractes avant la cécité, car elles peuvent être retirées et remplacées par une lentille artificielle. (ntx)

