L’obsession toxique d’entraînement de Demi Lovato l’a incitée à cesser de vivre un mensonge

Dernièrement, Demi Lovato a été très ouverte et honnête au sujet de toutes les luttes et dépendances auxquelles elle a dû faire face tout au long de sa vie. Pendant des années, elle a souffert d’un trouble de l’alimentation et de problèmes de toxicomanie.

Récemment, elle a fait de grands progrès en essayant de surmonter ses dépendances et de mener une vie plus saine. Elle essaie de vivre une vie sobre tout en mangeant plus sainement et en faisant régulièrement de l’exercice. Cependant, elle a appris que même les choses qui sont censées être bonnes pour vous doivent être faites avec modération. Voici comment l’obsession toxique de Demi Lovato pour l’entraînement l’a incitée à cesser de mentir.

Problèmes d’image corporelle de Demi Lovato

Lorsque la plupart des fans regardent la gagnante d’un Grammy de 27 ans, ils voient une femme belle et en bonne santé. Cependant, lorsque Lovato regarde dans le miroir, elle voit une image très différente. Selon Lovato, elle a lutté avec des problèmes d’image corporelle pendant presque toute sa vie. En fait, elle a dit au Huff Post que la première fois qu’elle avait commencé à avoir des pensées négatives à propos de son corps, c’était quand elle n’avait que trois ans.

“Quand j’ai commencé à avoir des problèmes d’image corporelle, je me souviens d’avoir trois ans dans une couche et de me frotter la main sur le ventre … et je me souviens avoir pensé dans ma tête:” Je me demande si cela sera jamais plat “”, a déclaré Lovato.

Elle est devenue encore plus mal à l’aise avec son corps quand elle a vieilli et a commencé à aller à l’école. Selon la chanteuse de Skyscraper, elle a subi des brimades incessantes à son école et les enfants se moquaient souvent d’elle et l’appelaient grosse. Elle affirme que le tourment mental qu’elle a dû endurer à l’école a été l’une des choses qui l’ont amenée à développer un trouble de l’alimentation. Au moment où elle était adolescente, Lovato a développé une boulimie, ce qui l’a amenée plus tard à se livrer à de dangereux actes d’automutilation comme la coupure.

Demi Lovato | Kevin Mazur / .

Demi Lovato a une longue histoire d’abus de substances

En 2017, Lovato a réalisé un documentaire intitulé Simply Complicated. Dans le documentaire, l’ancienne star de Disney a reconnu être dépendante de la drogue et de l’alcool en plus de son trouble alimentaire. Elle a déclaré que la première fois qu’elle avait essayé la cocaïne, c’était en 2009 alors qu’elle n’avait que 17 ans. Même si elle travaillait actuellement pour Disney Channel à ce moment-là, elle s’est souvent retrouvée à faire la fête avec ses amis et ses dépendances ont rapidement échappé à tout contrôle.

Pour les prochaines années, Lovato se retrouverait dans et hors de plusieurs réadaptations différentes. En 2010, elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Et même si elle avait des thérapeutes qui ont travaillé avec elle pour essayer de l’aider à gérer ses symptômes, elle dit qu’elle s’est retrouvée constamment à essayer de s’automédiquer.

Pendant un certain temps, Lovato semblait faire beaucoup mieux pour surmonter ses dépendances et aurait été sobre pendant environ six ans. Puis, en 2018, elle a choqué ses fans lorsqu’elle a sorti son single, Sober, et avait admis dans la chanson qu’elle souffrait d’une rechute. Peu de temps après, Lovato a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une surdose apparente de drogue après avoir été jugée insensible.

À l’hôpital, Lovato a publié une déclaration sur Instagram qui disait en partie: «J’ai toujours été transparent sur mon parcours avec la toxicomanie. Ce que j’ai appris, c’est que cette maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’atténue avec le temps. C’est quelque chose que je dois continuer à surmonter et que je n’ai pas encore fait. »

Demi Lovato a réalisé que ses obsessions malsaines étaient plus graves qu’elle ne le pensait à l’origine

Récemment, Lovato a rencontré Ashley Graham pour une interview sur son émission, Pretty Big Deal. Dans l’émission, ils avaient parlé du trouble alimentaire de Lovato et Lovato a dit qu’elle faisait de plus en plus d’exercice pour s’assurer qu’elle avait l’air bien dans ses performances. Même si l’exercice est généralement un excellent moyen de retrouver la santé, la quantité excessive d’exercice qu’elle faisait alimentait son trouble alimentaire.

“Je venais de me jeter dans le sol et je pense honnêtement que c’est ce qui a conduit à tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année”, a déclaré Lovato. “Je pensais avoir trouvé le rétablissement alors que je ne l’ai pas fait. Essayer de dire au monde que j’étais heureux quand je ne l’étais pas. Quand je présenterai ce prochain album, je ne vais pas me soucier de ce à quoi je ressemble… Je devais travailler mon a ** off dans la salle de gym six jours par semaine pour maintenir ce chiffre, et je ne veux pas descendre ça chemin à nouveau. Je ne veux plus détruire ma santé mentale pour avoir une certaine apparence… Ce dont j’avais vraiment besoin, c’était d’une personne qui vienne me dire: «Hé, je pense que vous voudrez peut-être jeter un œil à ce que vous faites. Peut-être que trois fois par jour est excessif. Il y avait des moments où je vivais au gymnase et je prenais des réunions d’affaires au gymnase pendant mes pauses après mon entraînement. Je serais dégoûtant mais au moins je n’avais pas besoin de partir et de prendre une douche et je pouvais reprendre immédiatement un autre entraînement. Je prendrais un repas, je m’entraînerais, je mangerais, je ferais de l’exercice. Et c’est comme si ce n’était pas du bonheur pour moi, ce n’était pas de la liberté. Pourquoi vivre cette vie si c’est un mensonge? J’ai juste décidé de ne pas vivre cette vie. »

Lovato a toujours dit que sa petite sœur et d’autres jeunes filles étaient son inspiration pour essayer de s’améliorer. Elle veut être un bon modèle pour la jeune génération. Avec la détermination dont Lovato a fait preuve jusqu’à présent, nous pensons certainement qu’elle pourra vivre une vie plus saine et s’y tenir.