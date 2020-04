Location de Trolls World Tour disponible en pré-commande sur FandangoNOW / Film

La semaine prochaine, l’arrivée de la grande expérience d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation lors de l’envoi de leur sortie en salles Trolls World Tour en VOD. Il s’agit du premier film de studio majeur destiné à une sortie en salles qui se rendra d’abord aux services de location de VOD au milieu de l’épidémie de coronavirus. Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas attendre de chanter et de danser avec Justin Timberlake et Anna Kendrick encore une fois, vous pouvez pré-commander la location Trolls World Tour sur FandangoNOW dès maintenant et obtenez des réductions sur d’autres films DreamWorks Animation dans leur bibliothèque.

Voici un nouveau clip de Trolls World Tour fourni avec le lancement de précommande de FandangoNOW:

FandangoNOW est le premier à annoncer une fenêtre de précommande pour Trolls World Tour, probablement dans le but de sensibiliser le public au fait que ce film sera toujours disponible à regarder malgré la fermeture de toutes les salles de cinéma aux États-Unis. Le film rejoindra les autres films d’Universal récemment sortis en salles comme The Invisible Man, Emma et The Hunt en VOD, sans parler des autres titres sortis en VOD comme Birds of Prey, Bloodshot et Sonic the Hedgehog.

Les clients qui précommanderont leur location numérique de Trolls World Tour via FandangoNOW pourront également louer ou acheter une variété de films d’animation DreamWorks pour 50% de réduction sur le prix normal. Cela inclut le film Trolls original pour ceux qui ont peut-être besoin d’un rappel sur la mythologie profonde et riche de la comédie musicale jukebox animée basée sur les poupées jouets poilues. Cette offre sera disponible via 9 avril, et la remise sera disponible via 17 avril.

Le directeur de FandangoNOW, Cameron Douglas, a proposé des articles publicitaires standard dans un communiqué de presse:

“Nous avons hâte de travailler avec DreamWorks Animation sur cet événement inédit où les cinéphiles à domicile pourront se réunir autour du canapé pour les débuts très attendus d’un nouveau film directement depuis le studio. Nous sommes également heureux d’offrir une incitation supplémentaire où les familles peuvent regarder autant de films DreamWorks Animation disponibles sur FandangoNOW à un prix avantageux, tout en se préparant pour les débuts à domicile le 10 avril de «Trolls World Tour».

Même si FandangoNOW peut être enthousiasmé par cette sortie en salles, la National Association of Theatre Owners n’est pas satisfaite de la décision d’Universal de sauter la fenêtre théâtrale pour Trolls World Tour. Dans une récente déclaration, l’organisation a déclaré: «Universal sait que les cinémas seront toujours fermés le 10 avril, contrairement à tous les autres distributeurs qui doivent simplement retarder leurs sorties au cours de cette période, mais qui comprennent toujours que la sortie en salles est essentielle à leur modèle commercial. , Universal on Trolls n’a pas pris cette décision. Les exposants ne l’oublieront pas. ” Et le jour du mariage de leur fille? C’est rude.

Trolls World Tour sera disponible pour la location de VOD à partir du 10 avril 2020.

