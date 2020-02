Locke and Key Season 1 Netflix Soundtrack List

Locke and Key season 1 est maintenant disponible sur Netflix et si vous cherchez une liste complète des pistes de chaque chanson figurant dans la bande originale de la série, vous êtes au bon endroit.

Torin Borrowdale est le compositeur principal de la série. Ses crédits précédents incluent à la fois des films et des séries télévisées, y compris certains projets Netflix. Il a travaillé sur Dragons: Race to the Edge, Searching, Run et The Fare.

La bande originale de Locke et Key est un groupe de films divers qui reflète les différents lieux et événements.

La série, au cas où vous ne seriez pas familier, concerne un groupe de frères et sœurs trouvant des clés qui ouvrent des secrets cachés dans leur maison familiale. Une deuxième saison serait en développement actif.

Bande sonore complète pour Locke et Key Saison 1

Episode 1 – Bienvenue à MathesonWasted Nun – Cherry GlazerrHeure de la saison – The ZombiesFight For Me – GAWVI avec LecraeFlake – FidlarCity Looks Pretty – Courtney Barnett StromaeBig Love – She Wants RevengeEpisode 3 – Head GamesI’m Gone – Anna Elizabeth LaubeBodys – Car Seat HeadrestSpeak Loud – TrillsRun (Inverness Remix) – Brandyn Burnette & IvernessEpisode 4 – The Keeper of the KeysDon’t Kill My Vibe – SigridLost My Mind – Dillon Francis & AlisBehave – Festive PeopleEpisode 5 – Family TreeEpisode 6 – The Black DoorBrown Paper Bag – Yoshi FlowerGlo Up – LATASHÁThis Is Ridiculous – TwirlWalking on Water – LeaguesEpisode 7 – DissectionLight It Up – ZHU avec TOKiMONSTAYoues quelqu’un d’autre – Flora Cash Ray of F ** king SunshineHow It Feels – Ages and AgesÉpisode 9 – Ec hoesLay Back (remix du mauvais accordeur) – CLAVVS & Bad Tunery vous devriez me voir dans une couronne – Billie EilishEpisode 10 – Crown of Shadows

Playlist de Locke et Key Soundtrack Spotify

Pour ceux qui veulent emmener la bande originale de Locke et Key avec vous, nous avons compilé une liste de lecture pour la première saison de Locke et Key.

