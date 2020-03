Locke et Key Saison 2: date de sortie de Netflix et à quoi s’attendre

Locke and Key est la dernière incursion de Netflix dans le monde de la télévision de super-héros, mais est-ce une émission qui mérite d’être investie? Selon nos sources, une deuxième saison est déjà en cours de développement mais Netflix donnera-t-il le feu vert officiel? Plongeons-nous.

La nouvelle série d’horreur fantastique voit trois frères et sœurs emménager dans une maison avec beaucoup de magie et de secrets cachés à l’intérieur.

Selon les showrunners qui ont commenté le fait que la série était d’abord destinée à Fox puis à Hulu pour qui ils ont tourné des pilotes, la série télévisée pour Locke and Key a été longue.

Statut de renouvellement de Locke & Key Netflix

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 30/03/2020)

Le 30 mars 2020, il a été confirmé que Locke & Key reviendrait pour une deuxième saison. Le renouvellement a promis plus de clés et de démons et peut-être plus important encore, plus d’aloha!

plus de clés, plus de démons, plus d’aloha ockLocke & Key revient officiellement pour la saison deux !! pic.twitter.com/OYfHBKmik8

– Locke & Key (@lockekeynetflix) 30 mars 2020

Selon nos sources qui fournissent les calendriers de production, la série était en développement actif pour une deuxième saison peu après la sortie de la première saison. Encore une fois, le tournage aura probablement lieu à Toronto, au Canada.

Les deux showrunners, Meredith Averill et Carlton Cuse ont parlé des projets d’une deuxième saison dans des interviews lors de la tournée de presse de Locke & Key. Cela comprend une interview avec Gamespot où les créateurs ont déclaré: «Nous écrivons la saison 2, même si elle n’a pas été éclairée par le vert. Nous travaillons dans une pièce “

Connor Jessup, qui joue Tyler Locke, a également déclaré qu’il y avait certainement de la place pour une deuxième saison dans une interview en disant: “Les scénaristes ont travaillé sur la saison deux, donc si elle est récupérée, nous sommes prêts.” l’ajout de la fin de la saison 1 met définitivement en place une deuxième saison.

Cela signifie que les têtes de série prévoient actuellement une deuxième saison, même sans un coup de pouce officiel. Nous avons signalé des situations similaires pour You season 3 et Virgin River season 2 qui ont toutes deux été assez renouvelées.

Comme vous le savez peut-être, la clé des renouvellements sur Netflix comprend le nombre de personnes qui s’inscrivent pour regarder, le nombre de personnes qui commencent à regarder et peut-être le plus important, le nombre de personnes qui ont terminé de regarder.

Les critiques de la série semblent généralement positives, la plupart des plaintes disant qu’elle semble familière mais louée pour être la prochaine chair de poule.

À quoi s’attendre de la saison 2 de Locke and Key

Pour ceux qui ont terminé la première saison, vous saurez absolument qu’elle crée directement une nouvelle saison. Le dernier panoramique de la série fait un zoom arrière sur la ville balnéaire avec un ciel sombre et des éclairs au loin.

La série se termine avec les frères et sœurs entrant dans la porte la plus dangereuse à ce jour et se termine avec les frères et sœurs étant le gardien de toutes les clés. Cependant, le mal se cache toujours et Dodge semble s’en tirer en donnant l’apparence qu’elle est morte (ou du moins a été assommée à froid) dans la bataille climatique finale. La clé oméga est en sécurité mais la couronne est toujours manquante.

Nous nous attendons à ce que la série continue de coller aux bandes dessinées pour son arc principal, mais il a été mentionné qu’elle pourrait diverger avec les créateurs en disant: «Nous voulons être sûrs que la fin fonctionne pour la série télévisée et nous ne sommes pas nous forçant juste à une fin pour la fin. “

Quand une nouvelle saison de Locke et Key sera-t-elle sur Netflix?

Il est un peu trop tôt pour savoir exactement quand une deuxième saison sera disponible sur Netflix. Certaines des plus grandes séries de science-fiction / fantastique de Netflix semblent prendre plus de temps que le cycle annuel auquel vous êtes habitué avec la télévision en réseau.

Nous prévoyons actuellement une date de sortie fin 2021 ou 2022 pour Locke et Key saison 2 pour le moment, mais nous le garderons à jour avec les nouvelles de la production au fur et à mesure.

De plus, si vous aimez les bandes dessinées IDW, Netflix sera votre maison de streaming pour de nombreuses années à venir, étant donné que Netflix a un accord de sortie avec le producteur de bandes dessinées. Ils ont déjà produit V Wars et October Faction. Vous pouvez également actuellement voir leurs autres séries Wynonna Earp et Dirk Gently’s Holistic Detective Agency sur Netflix.

IDW Entertainment a également plus de séries en développement, y compris Winterworld qui aurait été optionné. Il semblerait que Darkness Visible et Night Mary soient également en cours de développement, bien que les détails restent encore limités à l’heure actuelle.

Voulez-vous voir une autre saison de Locke and Key sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires.