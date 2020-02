Locke & Key aura un croisement avec Sandman

Locke & Key, la série de bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodríguez, a été une étape importante dans le monde de la bande dessinée depuis son lancement il y a 12 ans, à tel point qu’elle a même été répertoriée comme «le Sandman de cette génération». Et ce n’est pas pour moins, comme Sandman, Locke & Key a réussi à mélanger le genre d’horreur avec des aventures, le tout encadré de personnages attachants.

Profitant que Sandman est de retour dans les magasins de bandes dessinées, avec Sandman Universe, la ligne de bande dessinée qui a été utilisée pour raconter des histoires des personnages périphériques de Sandman, et que Joe Hill et Neil Gaiman sont de grands amis, il a été annoncé que IDW Publishing et DC Comics ont signé un accord de collaboration pour lancer un croisement entre Locke & Key et Sandman Universe Il sera publié en octobre, près d’Halloween.

Cela a été rapporté par IDW à travers une vidéo qu’ils ont partagée sur Twitter, dans laquelle vous pouvez lire:

“Si vous pensez que vous pouvez ouvrir les portes de l’enfer et vous inviter simplement, vous devez rêver.”

Grâce à la vidéo promotionnelle, nous savons que Le crossover s’appellera Locke & Key: Hell & Gone, il est donc certain qu’il se concentrera davantage sur l’univers de Locke & Key que sur Sandman, à l’instar du crossover précédent qui impliquait le maître du rêve: Sandman Midnight Theatre, qui réunissait le Sandman de l’âge d’or et le Sandman de Gaiman dans une aventure du premier co-écrit entre Matt Wagner et Neil Gaiman.

Le crossover Locke & Key: Hell & Gone sera en charge de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, l’équipe habituelle de la série.

La vidéo promotionnelle nous donne également un autre indice sur l’histoire du crossover, comme vous pouvez voir la clé de l’enfer, qui est apparue pour la première fois dans Season of Mists, l’une des arches les plus populaires de Sandman, qui a été publiée en 1990.

Locke & Key raconte les histoires des frères Locke, ainsi que de leur mère, qui retournent dans leur maison ancestrale, appelée Keyhouse, après le meurtre de leur père. Ils y trouvent une série de clés magiques qui leur permettent de commettre des actes surprenants. Alors que Sandman Universe a été lancé en 2018 pour célébrer le 30e anniversaire de la série comique originale de Sandman, présentant plusieurs titres mensuels, chacun avec une équipe créative différente et supervisé par Gaiman lui-même.

Joe Hill réalise actuellement une bande dessinée pour le DC Black Label, appelée Hill House Comics. Ce mois-ci, l’adaptation Netflix de Locke & Key a été publiée et il a été récemment annoncé que Netflix adaptera également Sandman dans une série d’action en direct.

