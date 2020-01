Locke & Key Featurette dévoile la version Netflix de la clé principale

Locke & Key Featurette dévoile la version Netflix de la clé emblématique

Netflix a publié la première featurette pour l’adaptation tant attendue de la série de Locke & Key, mettant en évidence le parcours des romans graphiques de la bande dessinée à l’écran et comment la série a pensé à une manière différente d’adapter la clé emblématique de la tête à partir du matériel source. Basée sur le roman graphique d’horreur fantastique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez du même nom, la série fera ses débuts le 7 février. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans Locke & Key, après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler. De Carlton Cuse (Perdu, Bates Motel) et Meredith Averill (La hantise de Hill House), la série est un mystère de passage à l’âge adulte sur l’amour, la perte et les liens inébranlables qui définissent la famille.

La série mettra en vedette Connor Jessup (Crime américain) comme Tyler Locke, Emilia Jones (utopie) comme Kinsey Locke, Jackson Robert Scott (Il) en tant que Bode Locke, Sherri Saum (Comment échapper au meurtre) comme Ellie Whedon, Darby Stanchfield (Scandale) comme Nina Locke, Griffin Gluck comme Gabe, Laysla De Oliveira comme Dodge, Petrice Jones comme Scot, Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser, Steven Williams comme Joe Ridgeway, Kevin Alves comme Javi et Asha Bromfield comme Zadie.

The IDW Publishing Locke & Key La franchise de bandes dessinées, co-créée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez, a remporté à la fois des prix et des éloges au cours de ses dix années d’existence. Il a été traduit dans des dizaines de langues à travers le monde et s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde.

Meredith Averill (La bonne épouse) co-présentera la série avec Carlton Cuse. Cuse et co-créateur de la série Joe Hill (le fils de Stephen King) co-écrit le premier épisode avec Aron Eli Coleite. Lindsey Springer pour la société de production de Cuse Genre Arts produira en collaboration avec David Alpert et Rick Jacobs de Circle of Confusion. Andy et Barbara Muschietti (IL, Maman) produira aux côtés de Ted Adams et David Ozer d’IDW Entertainment.