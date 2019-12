«Locke & Key»: Parfois, les secrets doivent brûler… [TEASER]

Alors que des émissions telles que Netflix«S The Umbrella Academy et Amazon Prime Les garçons ayant reçu une tonne d'attention (bien méritée), nous sommes heureux de porter notre attention sur l'adaptation prochaine de Netflix Joe Hill et Gabriel RodriguezBande dessinée Locke & Key.

À l'origine lié à Hulu, le drame surnaturel de dix épisodes de Hill, Carlton Cuse, et IDW Entertainment a subi quelques changements depuis le changement de streamers – et la semaine dernière, le streamer a révélé une date de première pour la série (vendredi 7 février) ainsi que la première affiche et la ligne de connexion officielle de l'adaptation.

Un jour seulement après l'acteur Coby Bird répandre un peu de joie des Fêtes dans la salle des écrivains de l'émission, les téléspectateurs ont reçu une petite "joie des Fêtes" du service de diffusion sous la forme d'un teaser très cool mais trop sacrément bref

Voir ce post sur Instagram Parfois, les secrets doivent brûler. Un post partagé par Locke & Key (@lockeandkeynetflix) le 20 décembre 2019 à 12h54 HNP

Après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu'ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler.

Les curieux de l'apparence de la série à venir ont obtenu leur réponse – et un accueil officiel à Keyhouse – la semaine dernière, sous la forme d'images de prévisualisation qui ont fait un travail incroyable pour faire de la maison un personnage majeur de la série. Alors que la première image offre un sentiment de «perspective de taille», la deuxième image propose une comparaison des Keyhouses – entre l'écran et la page:

Bienvenue à Keyhouse 🗝 pic.twitter.com/PgUdGtl80t – Locke & Key (@lockekeynetflix) 13 décembre 2019

Depuis Matheson, nous avons eu votre premier aperçu de Keyhouse grâce à l'adaptation tant attendue de la bande dessinée passionnante @lockekeynetflix. pic.twitter.com/kei9k9HhQm – NX (@NXOnNetflix) 13 décembre 2019

L'actrice est une personne qui a fait un excellent travail pour tenir les fans au courant des aspects personnels et en coulisses du tournage. Darby Stanchfield (Scandale), autrement connue sous le nom de chef de famille Nina Locke.

Après une attaque à domicile traumatisante, Nina de Stanchfield déplace sa famille à travers le pays à Keyhouse pour un nouveau départ – et aussi pour résoudre le mystère entourant le meurtre de son défunt mari Rendell. Elle se débat avec son nouveau rôle de mère célibataire, car Rendell a toujours été plus le type de parent traditionnel. Elle est beaucoup plus à l'aise en tant qu'artiste et rénovatrice de maison.

Stanchfield a fait ses preuves en tant que machine de relations publiques composée d'une seule femme, avec un solide «Instagram fu» pour offrir des mises à jour aux fans. Il y a seulement deux semaines, elle a partagé ses réflexions sur l'équipe de rédaction de l'émission après le déjeuner et une photo de groupe qui comprend Cuse, Michael D. Fuller, Vanessa Rojas, Meredith Averill, Liz Phang, et Lindsey Springer:

Voir ce post sur Instagram Glissez 👉🏼 pour 👉🏼 les ÉCRIVAINS de #LockeandKey 💥🗝💥 Un message partagé par Darby Stanchfield (@darbysofficial) le 21 novembre 2019 à 15 h 27 HNP

L'adaptation de Netflix de la série de bandes dessinées d'horreur / fantastique se concentre sur les frères et sœurs Locke – Kinsey (Jones), Tyler (Crime américain«S Connor Jessup) et Bode (Il«S Jackson Robert Scott) – qui déménagent dans leur maison ancestrale dans le Massachusetts après le meurtre horrible de leur père, seulement pour trouver que la maison a des clés magiques qui leur donnent un large éventail de pouvoirs et de capacités. Sur leur chemin se trouve un démon sournois qui veut aussi les clés et ne recule devant rien pour les atteindre.

Petrice Jones»(Step Up: High Water) Scot est un gros nerd du film d'horreur et chef de file de la «Savini Squad» – un groupe d'adolescents inadaptés nommé pour le célèbre artiste d'effets spéciaux Tom Savini – qui devient le premier ami de Kinsey Locke à l'Académie.

Thomas Mitchell Barnet«S (Garder l'espoirSam Lesser est un jeune homme sensible et troublé qui aspire à une connexion et ira désespérément pour en trouver une. Sa vulnérabilité fait de lui une cible facile pour la manipulation de Dodge.

Laysla De Oliveira‘S Dodge est un beau démon imprévisible et sinistre sous forme humaine qui tourmente la famille Locke.

Kevin Alves«Javi est la vie colorée de la fête qui ne prend pas la vie trop au sérieux – faisant de son mieux pour essayer de persuader le nouvel ami Tyler Locke de faire de même.

Asha Bromfield«S (Riverdale) Zadie est une nerd d'horreur courageuse et la seule femme membre de la «Savini Squad» – c'est-à-dire jusqu'à ce que Kinsey Locke arrive à la Matheson Academy.

Griffin Gluck’S (Vandale américainGabe est un nouvel élève en pensionnat à la Matheson Academy qui se lie d'amitié avec Kinsey Locke.

Steven Williams«(Le Chi, les X-Files) Joe Ridgeway, un professeur estimé à la Matheson Academy qui se connecte avec la famille Locke nouvellement arrivée et qui pourrait être beaucoup plus que ce qu'il attendait.

Felix Mallard«S (Heureux ensemble) Lucas Caravaggio est un charmant adolescent de la ville de Matheson dont l'exposition à la magie entraîne de graves complications.

Coby Bird«S (Le bon docteur) Rufus Whedon est le fils d'Ellie Whedon et un ami de Bode Locke. Il souffre d'un trouble mental non spécifié qui le rend affecté par les Clés de différentes manières que les autres.

Hill et Cuse sont réunis le Locke & Key équipe créative par Aron Eli Coleite et Meredith Averill. Le premier épisode est écrit par Hill et Coleite, et Cuse et Averill serviront de showrunners. Michael Morris (Mieux vaut appeler Saul, prédicateur) a été exploité pour diriger les deux premiers épisodes. Il«S Andy Muschietti et Cuse serviront de producteurs exécutifs, aux côtés de Barbara Muschietti, Hill, Averill, Coleite et Morris. Arts du genre » Lindsey Springer, IDW Entertainment's Ted Adams, et David Alpert et Rick Jacobs via Circle of Confusion produira également des produits exécutifs.

Le post "Locke & Key": Parfois, les secrets doivent brûler … (TEASER) est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.