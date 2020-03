Locke & Key renouvelé pour une deuxième saison

Malgré la série Locke & Key n’a pas eu l’accueil attendu et les critiques n’ont pas été entièrement positives, Netflix a décidé de le renouveler pour une deuxième saison.

«Nous sommes ravis de poursuivre le voyage Locke & Key avec tous nos incroyables partenaires. Nous sommes reconnaissants à Netflix pour tout leur soutien, en particulier en cette période difficile, et nous sommes impatients de leur offrir le prochain chapitre passionnant de notre histoire », ont déclaré les co-présentateurs Carlton Cuse et Meredith Averill dans un communiqué.

Il s’agit d’une série basée sur les bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodriguez publiées par IDW depuis plus d’une décennie. Grâce aux réseaux sociaux de la série, nous sommes avertis que dans cette nouvelle saison, il y aura “Plus de clés, plus de démons et plus d’aloha », mais la date de sortie exacte n’est pas divulguée.

Entre 2008 et 2013, IDW Publishing a publié la série de bandes dessinées Locke & Key qui relate la vie de frères qui. Avec leur mère, ils déménagent dans un immense manoir connu sous le nom de “Keyhouse” après la mort de leur père. Et bien qu’il s’agisse de l’histoire américaine typique d’une famille cherchant à recommencer sa vie, le récit devient intéressant lorsque les jeunes découvrent que la maison cache une série de clés mystérieuses qui ouvrent des portails vers d’autres mondes.

