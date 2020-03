L’œuf de Pâques de «Game of Thrones» dans Drogon et les fans de la saison 3 de «Westworld» sont toujours sous le choc

[Spoiler alert: Westworld Season 3, Episode 2.] Les fandoms de HBO sont entrés en collision lorsqu’un oeuf de Pâques Game of Thrones est apparu de manière inattendue dans Westworld Saison 3, épisode 2, le dimanche 22 mars. les désormais célèbres showrunners du GoT, David Benioff et DB Weiss. Mais vu la fin de leur huitième saison, le mini Game of Thrones et le crossover de Westworld ont fait ressentir aux fans un mélange d’émotions.

L’œuf de Pâques de “Game of Thrones” dans la saison 3 de “Westworld”

Au cœur de la saison 3 de Westworld, épisode 2, Bernard (Jeffrey Wright) et Stubbs (Luke Hemsworth) recherchent Maeve (Thandie Newton). La paire entre dans une installation Delos, et malgré la fermeture des parcs, il y a encore beaucoup d’employés.

“Que faisons-nous dans le parc quatre?” Dit Benard. «Je pensais que les parcs étaient fermés.» Puis Stubbs répond: «Ils le sont. Ces techniciens n’attendent que de voir s’ils seront licenciés. »

Pendant ce temps, Stubbs et Bernard passent devant deux techniciens de laboratoire, Dave et Dan, joués respectivement par Benioff et Weiss. Ensuite, Dave révèle qu’il y a un acheteur potentiel d’une startup au Costa Rica.

“Comment diable allez-vous obtenir ça au Costa Rica?” Dit Dan.

«En morceaux, mec», dit Dave. Il accélère une tronçonneuse et se dirige vers un énorme dragon robotique qui ressemble énormément à Drogon, le seul enfant de Daenerys à avoir survécu à la saison 8 de Game of Thrones.

Les fans réagissent aux camées de «Game of Thrones» dans «Westworld»

Après l’épisode de Westworld du 22 mars, les fans de Game of Thrones ont été surpris par le camée inattendu de Drogon et ont choqué les médias sociaux.

“Dites-moi que vous venez de voir DROGON de Game of Thrones aussi #Westworld”, a écrit un fan sur Twitter.

“Pas drogon étant dans Westworld, je crie”, a tweeté un autre fan.

Pendant ce temps, d’autres fans ne pouvaient s’empêcher de faire référence à la chute de la saison 8 de Game of Thrones, qui a été une déception massive pour de nombreux téléspectateurs. “Donc, la saison 8 de GoT n’était qu’une simple simulation de ce qui s’est réellement passé”, a écrit un fan. “C’est logique maintenant!”

D’autres ont ensuite exprimé leur frustration face à la scène. “Cela vous montre à quel point ils étaient convaincus que la dernière saison de GOT serait un succès, ils pensaient que ce petit œuf de Pâques serait drôle, eh bien ce n’était pas le cas”, a écrit un fan sur Reddit. “Voir leurs visages m’a littéralement fait sortir de l’univers et m’a fait me rappeler à quel point je n’aime pas ces gars quand j’essayais juste de profiter d’un autre spectacle.”

En réponse, un autre fan a suggéré une autre signification derrière le camée Game of Thrones sur Westworld. “J’ai en fait interprété cela comme une référence à la terrible saison 8”, a écrit le fan. “Le fait qu’ils discutent d’un nouveau projet et soient sur le point de mutiler le dragon avec un buzz ressemblait plus à un” F * ck you haha. “”

Les showrunners expliquent les croisements de «Game of Thrones» et «Westworld»

Les showrunners de «Game of Thrones» David Benioff et D.B. Weiss | Michael Kovac / . pour Netflix

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, les showrunners de Westworld Lisa Joy et Jonathan Nolan ont expliqué comment l’œuf de Pâques de Game of Thrones s’est réuni. Et mis à part les critiques formulées contre le croisement, il semble que la scène était simplement destinée à célébrer Benioff et Weiss en tant que créateurs et ce que leurs réalisations globales sur Game of Thrones signifiaient pour Westworld.

“Nous sommes amis avec Dan et David, qui sont de beaux êtres humains”, a déclaré Nolan. «Ils ont été incroyablement solidaires et amicaux avec nous alors que nous allions lancer notre émission.»

Plus tard, Nolan a noté que Park Four est une référence au “Monde médiéval” dans le film Westworld de Michael Crichton de 1973. Mais Game of Thrones était “le spectacle qui nous a donné l’opportunité de faire ce spectacle.”

«Il a réinventé la télévision en termes d’ambition. Ses valeurs de production, le balayage des histoires qu’ils racontaient », a déclaré Nolan. «Nous voulions leur rendre hommage. Dan et David ont été très gentils et ont accepté de venir passer du temps avec nous sur le plateau pour une nuit. Et ils ont amené avec eux l’un de leurs grands amis cracheurs de feu. »

Pendant ce temps, Nolan a révélé que George R.R.Martin a toujours été à bord avec un multisegment Game of Thrones. Il a dit à Variety:

Nous sommes également amis avec George R.R. Martin, et George a toujours déclaré depuis la première saison: “Nous devons faire un lien avec Game of Thrones.” Les gens oublient que George était à l’origine un scénariste de télévision et il est apparu dans le monde de la télévision dans lequel vous auriez occasionnellement ces émissions croisées, sur lesquelles les fans se fâchaient. George avait donc toujours présenté le crossover.

En toute honnêteté, nous sommes toujours déçus par la dernière saison de Game of Thrones. Et franchement, il est un peu difficile de ne pas lier le camée sur Westworld à la façon dont le spectacle D&D s’est terminé. Néanmoins, les showrunners de Westworld nous ont rappelé l’influence massive derrière Game of Thrones. Donc, avec ça, nous allons juste dire que c’est OK d’avoir des sentiments mitigés à propos de celui-ci et de passer à autre chose.

