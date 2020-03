L’œuf de Pâques de Venom apparaît dans une nouvelle photo de Morbius divulguée

Morbius a été retardé d’un an. Et bien que nous devrons attendre quelques mois supplémentaires avant de voir les débuts de Jared Leto en tant que Dr Michael Morbius dans Spiderverse de Sony, le désir de voir la bande sera sûrement revendiqué par des fuites ou même par des rumeurs qui conduiront à l’apparition de multiples Personnages Spidervers dans Morbius. Cette fois, un œuf de Pâques Cela a soulevé des soupçons que le film ne contournera pas la franchise Venom.

Sur Reddit, une nouvelle photographie de Morbius est apparue qui fait référence au parasite noir. C’est un graffiti d’une tache noire avec de grands yeux blancs et une bouche peinte en zigzag, avec le nom de Venom. Nous ne pouvons pas garantir que Eddie Brock (Tom Hardy) apparaîtra dans Morbius, Mais ce que nous pourrions tenir pour acquis, c’est que l’univers Sony des personnages de Spider-Man sera interconnecté dans le style du MCU. Depuis que la première bande-annonce de Morbius a lié l’univers Marvel Studios à celui de Sony, nous avons eu plus de confirmations et c’est sans aucun doute l’une d’entre elles.

Voici l’image:

Il était prévu que Morbius sortira le 31 juillet dans les salles de cinéma, cependant, compte tenu des circonstances actuelles, sa sortie a été retardée d’un an. Sa première s’est déroulée jusqu’au 19 mars 2021. Jusqu’à présent, Venom 2 n’a pas été retardé et sortira le 2 octobre 2020.

Morbius sera réalisé par Daniel Espinosa, et le casting comprendra également Matt Smith dans le rôle de Loxias Crown, Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, Tyrese Gibson dans le rôle d’Agent Stroud et Jared Harris dans un rôle non divulgué.

