Logan Lerman accuse la “machinerie de manipulation” d’Hollywood: “C’est dégoûtant et superficiel”

Logan Lerman est l’une des stars les plus prometteuses d’Hollywood. Connu pour ses rôles dans “Percy Jackson et le voleur de foudre” et “Les avantages d’être un paria” le jeune acteur joue dans la série ‘Hunters’ avec Al Pacino. À l’occasion de la première de sa première saison sur Amazon Prime Video, l’interprète a accordé une interview à GQ dans laquelle il a exprimé son avis controversé sur la situation dans laquelle se trouve actuellement l’industrie du divertissement et a expliqué la raison qui le rend choisir certains rôles: “J’ai fait beaucoup d’erreurs. J’ai fait beaucoup de choses qui ne me faisaient pas du bien. Je me suis beaucoup fiancé quand j’étais enfant. Je ai beaucoup appris. J’ai découvert que ce qui me fait me sentir mieux à la fin de la journée, c’est ce qui me guide, alors maintenant je suis exigeant. ”

Logan Lerman dans ‘Hunters’

Lerman croit que pendant un moment il n’était pas sûr de ce qu’il voulait, se laissant emporter par le flux de l’industrie en acceptant des emplois qui lui ont fait un nom: «Parfois, ils vous détournent du cours. La culture hollywoodienne est vraiment dégoûtante et superficielle. J’ai fini par être un produit et manipulé par des machines hollywoodiennes, mais ensuite je suis redevenu moi-même, et j’aime cette forme de représentation et j’en tire des leçons. “Par conséquent, il a réalisé qu’il était plus intéressé à faire partie de projets indépendants, sans fermer le reste des portes:” Si je ne fais pas de projets qui ont des sorties plus larges et plus d’argent derrière, alors mon courage pour aider à faire un film indépendant diminue et je ne peux plus faire de films. “

Par conséquent, Lerman est clair qu’il ne veut pas pour le moment faire partie des projets hégémoniques d’Hollywood d’aujourd’hui: les films de super-héros. Cependant, l’interprète américain est devenu parmi les candidats possibles pour devenir le nouveau Spider-Man bien que finalement le rôle revienne à Tom Holland. Malgré avoir participé au casting du célèbre super-héros, Lerman a avoué que si vous essayez d’entrer dans ce type de projet, vous êtes “coincé dans la bureaucratie en essayant d’obtenir l’approbation des chaînes de commandement”: “Tu n’iras nulle part … De plus, je ne veux vraiment pas porter de chaussettes et de merde.“Dans le cas où ces déclarations auraient été mal comprises, l’acteur a fourni une précision via Twitter:” Pour clarifier: J’adore les mailles de Marvel et DC. Je ne veux juste pas être tiré. “

‘Hunters’, les chasseurs nazis

‘Hunters’ suit une équipe de juges en 1977, dont la mission est rendre justice aux nazis installés aux États-Unis Ils préparent la création du Quatrième Reich. Et en tant que créateur de la série, a révélé David Weil, Lerman a été non seulement décisif en tant que protagoniste, mais en tant que moteur créatif: “Nous avons eu un tournage très collaboratif, et Logan a aidé à créer cet environnement“Weil définit également l’acteur comme un” jeune homme avec une âme magnifique de plus grand âge “, qui a déterminé son émergence dans ‘Hunters’, qui peut être vu dans Amazon Prime Video depuis le 21 février.

