Logan Lerman n’est pas intéressé à jouer un super-héros

Tout en faisant la promotion des chasseurs d’Amazon, Logan Lerman a admis qu’il n’était pas vraiment intéressé à jouer un super-héros.

Logan Lerman n’est pas étranger à faire partie de grandes franchises, ayant joué dans les films de Percy Jackson, mais on dirait que c’est derrière lui. Avec des studios qui sortent plus de films de super-héros que jamais, de nombreux jeunes acteurs sont souvent prêts pour eux. Le nom de Logan Lerman est souvent évoqué avec divers rôles de super-héros comme Spider-Man et Nightwing.

Cependant, dans une interview avec GQ, Logan Lerman a expliqué pourquoi la série Amazon, Hunters, avait fait appel à lui. La star des Hunters a également expliqué pourquoi il n’était pas intéressé à faire une grande franchise de super-héros:

“J’ai eu de plus gros projets que j’ai refusés. Je regarde en arrière et je me dis: «Oh, ça a réussi. Ce n’était pas quelque chose que j’aimais vraiment, mais j’aurais probablement dû le faire. »Mais celui-ci est venu et je me suis dit: Et j’aime ça. Désormais, les studios ne réalisent pas de films qui ne sont pas basés sur l’IP qui compte pour eux. Si vous essayez d’y entrer, vous êtes coincé dans la bureaucratie qui essaie d’obtenir l’approbation des chaînes de commandement. Alors tu ne vas nulle part. De plus, je ne veux pas vraiment porter de collants ni de merde. “

Voici le synopsis des chasseurs:

En 1977, à New York, un jeune homme juif en difficulté, vengé, est pris par un groupe secret de chasseurs nazis qui mènent une guerre clandestine contre la cabale de hauts fonctionnaires nazis cachés qui travaillent à la création du quatrième Reich.

Hunters met en vedette Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Saul Rubinek, Carol Kane, Josh Radnor, Greg Austin, Tiffany Boone, Louis Ozawa, Kate Mulvany, Dylan Baker et Al Pacino.

Hunters est maintenant disponible pour diffuser sur Amazon Prime Video.

