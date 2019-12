Logan Paul répond aux rumeurs concernant une vidéo intime présumée avec un autre homme | Instagram

Le youtuber controversé Logan Alexander Paul mieux connu sous le nom de Logan Paul d'origine américaine a clarifié les rumeurs sur une vidéo intime présumée dans laquelle il apparaît sous un autre nom.

Tout semble indiquer que Paul est l'une des nouvelles victimes de Internautes Ils sont dédiés à l'agression de comptes Internet et partagent du matériel personnel ou faux.

Bien que le abonnés blogueur Pendant ce temps, ils ont également nié les rumeurs de la vidéo présumée, même si Logan avait fait une publication qui a attiré l'attention de tout le monde.

Cela peut vous intéresser: Drake Bell propose d'apprendre à Kimberly Loaiza à chanter

Et est-ce le youtuber Il avait annoncé qu'il ferait une vidéo où il serait gay pendant un mois, ce qu'il a dit au début de l'année mais il est plus qu'évident que celui qui apparaît dans la vidéo n'est pas lui, mais malgré eux les spéculations des internautes ne le font pas. Ils ont attendu et commencé de nouvelles rumeurs à ce sujet.

Après cela dans Twitter Il a fait le commentaire de son idée, a été sévèrement critiqué par les communautés homosexuelles comme si le fait qu'il ne s'agissait que d'une élection ne l'était pas.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La réponse de Logan Paul aux rumeurs a été un tweet qu'il a fait via son compte où il a dit "100 000 retweets et je publierai une vidéo intime complète".

Dans les vidéos qu'il partage continuellement, il fait des blagues, des commentaires drôles et des croquis de la vie quotidienne mais avec une plus grande exagération, il est apparu à plusieurs reprises avec de grandes personnalités et aussi avec certains youtubeurs tels que Lele Pons et Juan Pablo Zurita.

De nombreux youtubeurs ont partagé la surprise de Logan en convenant que ce n'était pas lui qui apparaissait dans cette vidéo.

100000 retweets et mauvaise libération de la sex tape complète

– Logan Paul (@LoganPaul)

22 décembre 2019

Paul a commencé sa renommée peu à peu grâce au service Internet appelé Vine, tout comme Lele Pons et Shawn Mendes, lorsque la demande a été fermée, il a commencé à jouer dans des films (quinze au total) et également dans certaines séries télévisées (cinq au total).

Lire aussi: Kimberly Loaiza est fortement critiquée sur Twitter après sa présentation sur Hoy

. (tagsToTranslate) Youtuber