Logo “Crisis on Infinite Earths”: Pourquoi Oliver Queen a-t-il disparu?

Enfilez votre protège-poitrine et attachez vos protège-tibias, car une partie du baseball se précipite sur votre chemin, fans d’Arrowverrse.

Bien avant le lancement du crossover en cinq parties «Crisis on Infinite Earths», les fans aux yeux d’aigle se sont accrochés à une question brûlante – et maintenant, quelques jours après la diffusion de la finale, il a été répondu.

Dès le 10 novembre, les fans tweetaient à l’EP Arrowverse Marc Guggenheim, demandant pourquoi, dans le logo «Crisis», Oliver Queen était étrangement absent. Comme on le voit dans le logo original ci-dessus, vous aviez Legends of Tomorrow’s Sara dans la lettre C, suivi de The Flash (R), du Monitor (I), de Supergirl (dans le premier S) et de Batwoman (dans le second I) . Puis, à l’intérieur du deuxième S, vous aviez Arrow représenté par… une pointe de flèche inanimée.

À l’époque, Guggenheim ne partageait sur Twitter que “Croyez-le ou non … les questions juridiques et financières” étaient à blâmer pour l’omission d’Oliver. “Le nombre de choses – de petites choses – qui # $ @% nous font monter constamment … vous ne pouvez pas imaginer”, grommela-t-il vraisemblablement derrière le clavier.

Finalement, le logo «Crisis» est passé à une version (ci-dessous) qui comportait l’archer d’émeraude de Stephen Amell à l’intérieur de cette deuxième lettre S.

Alors, qu’est-ce qui a changé? Guggenheim a tout d’abord simplement laissé entendre qu’une «faille» avait été trouvée qui permettait l’inclusion de la flèche verte réelle. Mais la semaine dernière, avec l’événement crossover entièrement diffusé, il a pu élaborer le problème juridique.

Au début, on m’a dit que seuls les acteurs apparaissant dans les cinq heures pouvaient figurer dans la carte de titre principale. Stephen, comme vous le savez maintenant, n’était pas à l’heure 5 (un fait que je ne pouvais évidemment pas gâcher). Ensuite, les aigles juridiques ont trouvé une solution de contournement. Même moi, je ne comprends pas tout, mais je suis content qu’ils l’aient fait. https://t.co/VtoecIcF9A

«Au début, on m’a dit que seuls les acteurs apparaissant dans les cinq heures pouvaient figurer sur la carte de titre principale. Stephen, comme vous le savez maintenant, n’était pas à l’heure 5 (un fait que je ne pouvais évidemment pas gâcher) », a déclaré Guggenheim. “Ensuite, les aigles légaux ont trouvé une solution.”

Étiez-vous parmi ceux qui ont remarqué et ont été perplexes devant un graphique en pointe de flèche déplaçant Oliver Queen?