Lois Vuitton arrête de produire des parfums pour fabriquer un gel antibactérien contre COVID-19

Face à la crise mondiale causée par le coronavirus, plusieurs produits font défaut sur toute la planète. Maintenant, la puissante marque Louis Vuitton a décidé de soutenir le monde et le secteur de la santé avec la production de gel antibactérien.

Le groupe Louis Vuitton a annoncé que plusieurs de ses usines qui produisent généralement des parfums commenceront à produire du gel désinfectant et ainsi à lutter contre la pénurie de produit.Le gel ainsi produit sera livré gratuitement aux hôpitaux en France et aux autorités sanitaires nationales. LV pourra produire plusieurs tonnes de gel, comme le rapporte le New York Times dans un communiqué publié par la société.

“LVMH utilisera les lignes de production de ses marques de parfums et cosmétiques pour produire de grandes quantités de gels hydroalcooliques à partir de lundi. Grâce à cette initiative, LVMH entend contribuer à lutter contre le risque de pénurie de produits en France et permettre à davantage de personnes de continuer à prendre les bonnes mesures pour se protéger de la propagation du virus. »

